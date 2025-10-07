Lagarde del BCE confía en que Francia presente un presupuesto a tiempo

PARÍS, 7 oct (Reuters) - Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo el martes en París que las instituciones de la UE esperan que Francia pueda presentar un presupuesto a tiempo.

El agravamiento de la crisis política en Francia está perturbando el proceso presupuestario de 2026, lo que aumenta la probabilidad de que sea necesaria una legislación de urgencia para mantener el Gobierno en funciones desde principios del próximo año.

Además, es probable que Francia no pueda presentar en las próximas semanas a sus socios europeos planes actualizados para reducir el mayor déficit presupuestario de la zona euro.

"Creo que todos los organismos europeos están siguiendo de cerca la evolución actual y esperan firmemente que se encuentren formas de cumplir los compromisos internacionales, en particular en lo que respecta a la presentación del presupuesto dentro de los plazos", dijo Lagarde en una conferencia empresarial.

(Reporte de Leigh Thomas; Editado en español por Javier Leira)