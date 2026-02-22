Lagarde del BCE dice que su "objetivo principal" es terminar su mandato

WASHINGTON, 22 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que su plan "básico" era trabajar hasta el final de su periodo actual para consolidar los logros que, según ella, ha conseguido la zona euro bajo su mandato al alcanzar el objetivo de inflación del 2% y mantener un crecimiento resistente.

"Estoy comprometida con una misión (...) Hemos logrado mucho", dijo Lagarde en el programa "Face the Nation" de CBS en respuesta a las preguntas sobre si podría abandonar el cargo antes de que finalice su mandato en octubre de 2027, de modo que su sucesor pueda ser elegido antes de las elecciones francesas, que podrían llevar al poder a un partido populista de derecha.

"Tenemos que consolidar todo eso. Mi punto de partida es que llevará hasta el final de mi mandato. Los electores de cualquier país del mundo toman sus decisiones, y esas decisiones deben respetarse". (Reporte de Howard Schneider; edición de Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)