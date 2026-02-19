Lagarde, del BCE, insinúa que su salida no es inminente en un mensaje a sus colegas

Por Francesco Canepa y Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 19 feb (Reuters) -

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha ‌comunicado a sus colegas que ‌sigue ⁠centrada en su trabajo y que sería la primera en informarles si tuviera intención de dimitir, un mensaje que ellos interpretaron como que no tenía intención de renunciar, dijeron ​cuatro fuentes ⁠a Reuters.

El ⁠Financial Times de que Lagarde tenía previsto dejar su cargo antes de lo previsto, antes de las elecciones presidenciales ​francesas del año que viene,

Lagarde envió más tarde el miércoles un mensaje a sus ‌colegas en el consejo del organismo para asegurarles que seguía concentrada en ​su función en la institución financiera ​más importante de Europa y que, si decidía dimitir, sería ella misma quien se lo comunicaría, en lugar de hacerlo a través de la prensa, según las fuentes.

Los destinatarios del mensaje dijeron que esto probablemente significaba que Lagarde no quería abandonar el BCE de inmediato, aunque el mensaje no cerraba definitivamente la puerta a tal medida.

Algunos dirigentes monetarios ​se mostraron sorprendidos de que ya surgieran especulaciones sobre el futuro de Lagarde, cuando aún queda más de un año para las elecciones francesas ⁠del segundo trimestre de 2027 y el final del mandato de Lagarde en octubre del año que viene.

Un portavoz del BCE se ‌negó a hacer comentarios.

INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, anunció la semana pasada su intención de dimitir, lo que da a Macron la oportunidad de elegir al próximo presidente del banco central francés.

En privado, responsables de política monetaria del BCE afirmaron que la decisión de Villeroy y el mensaje de Lagarde indicaban el deseo francés de garantizar la elección de banqueros centrales competentes e independientes, al ‌margen de quién gane las elecciones en Francia.

El partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) ha condenado estas medidas por ⁠considerarlas antidemocráticas.

El presidente francés elige al gobernador del banco central del país y, como jefe de ‌la segunda economía más grande de la zona euro, desempeña un papel importante ⁠en las negociaciones más amplias para seleccionar al presidente del BCE.

Las encuestas ⁠muestran que la líder de extrema derecha Marine Le Pen o su protegido Jordan Bardella podrían ganar la presidencia francesa.

Aunque RN hace tiempo que abandonó su petición de que Francia abandonara el euro, el partido sigue siendo considerado una incógnita en los círculos de la banca central.

Aun así, algunas fuentes afirman que la ‌decisión de Lagarde de dimitir antes de tiempo ​para privar al sucesor de Macron de voz y voto en la elección del presidente del BCE plantearía en sí misma dudas sobre su independencia de la política. (Información de Francesco Canepa y Balazs Koranyi; información adicional de Jesús Aguado en Madrid y Reinhard Becker ‌en Berlín; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Benjamín Mejías Valencia)