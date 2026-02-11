Lagarde, del BCE, presenta las reformas necesarias para impulsar la resistencia de la UE, según fuente

FRÁNCFORT, 11 feb (Reuters) -

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pidió el miércoles a los líderes de la Unión Europea que tomen medidas urgentes en áreas críticas, incluida la emisión conjunta de deuda, que podría generar divisiones, para que el bloque sea más resistente en tiempos turbulentos, dijo una fuente a Reuters.

Lagarde espera poner en marcha un tímido proceso de reformas en la cumbre de la UE de esta semana, en un momento en que el bloque se ha visto presionado por la impredecible política estadounidense y la invasión de China en sus mercados de exportación tradicionales.

Después de que Lagarde revelara la semana pasada que enviaría a los líderes de la UE lo que ella denominó una lista de las reformas necesarias, el BCE ha preparado un documento en el que se esbozan las tareas clave.

Lagarde dijo que había cinco áreas que requerían una acción rápida, entre ellas el establecimiento de una unión de ahorro e inversión, la materialización del euro digital, la profundización del mercado único, el fomento de la innovación y el fortalecimiento del marco institucional básico del bloque, según una fuente familiarizada con el documento.

"Con una acción colectiva coordinada y decisiva, Europa puede liberar un mayor potencial de crecimiento, reforzar su resiliencia y reforzar su autonomía en la política económica y su prosperidad", dice el documento. "Para ello es necesario aumentar la productividad, movilizar la inversión y mejorar la resiliencia", argumentó el BCE.

Un portavoz del BCE se negó a hacer comentarios.

En un punto que probablemente generará división entre los líderes, el BCE afirma que Europa debería crear un activo seguro de referencia común europeo, altamente líquido y válido para toda la zona del euro, que mejore la oferta de garantías de alta calidad.

Aunque el BCE lleva mucho tiempo abogando por una mayor emisión conjunta de deuda, algunos Gobiernos, en particular el de Alemania, se han resistido a estas peticiones, argumentando en contra de la mutualización de la deuda fuera de épocas de crisis.

El documento del BCE también repitió su antiguo llamamiento a favor de un sistema conjunto de garantía de depósitos y un marco europeo para la liquidez en casos de resolución bancaria, según la fuente.

El BCE también señaló la necesidad de impulsar la participación minorista en los mercados de capitales, en particular a través de cuentas de ahorro e inversión, con especial atención a la financiación de las pensiones. (Información de Balazs Koranyi; edición de Sharon Singleton y Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)