Lagarde, del BCE, se mantiene fiel al mantra de "en un buen pie"

Fráncfort, 23 feb (Reuters) - La inflación de la zona euro y las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) siguen estando en un buen pie, dijo el lunes la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que reiteró su orientación habitual, lo que indica que no se está considerando un cambio de política monetaria.

"Creo firmemente que estamos en un buen pie", dijo Lagarde en una conferencia en Washington.

"En cada paso del camino tenemos que evaluar si nos encontramos en ese buen pie que estoy describiendo ahora, lo que, en consecuencia, también implica que tenemos que ser ágiles y determinar si hay que hacer algo", agregó. (Reporte de Balazs Koranyi. Edición en español de Javier López de Lérida)