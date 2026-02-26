Lagarde, del BCE, vuelve a insinuar que completará su mandato

FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) - La presidenta del ‌Banco Central Europeo (BCE), ‌Christine ⁠Lagarde, volvió a insinuar el jueves la posibilidad ​de ⁠completar su ⁠mandato para culminar proyectos como el ​euro digital, en un ‌nuevo impulso contra ​las especulaciones sobre ​una salida anticipada.

"El euro digital es uno de los elementos de la misión que considero de vital ​importancia", dijo ante el Parlamento Europeo. "Mi ⁠línea de base es que llevará ‌hasta el final de mi mandato cumplir y consolidar la misión: estabilidad de precios y estabilidad financiera, un euro sólido en forma ‌digital, tanto en línea como fuera de ⁠línea, al por mayor, ‌al por menor, ⁠todo ello".

El mandato de ⁠Lagarde se extiende hasta octubre de 2027. El euro digital, si se lanza, no estará listo ‌antes de ​2028, ha dicho el BCE. (Información de Francesco Canepa; edición de Ros Russell; editado en español ‌por Benjamín Mejías Valencia)