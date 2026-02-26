Lagarde, del BCE, vuelve a insinuar que completará su mandato
FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, volvió a insinuar el jueves la posibilidad de completar su mandato para culminar proyectos como el euro digital, en un nuevo impulso contra las especulaciones sobre una salida anticipada.
"El euro digital es uno de los elementos de la misión que considero de vital importancia", dijo ante el Parlamento Europeo. "Mi línea de base es que llevará hasta el final de mi mandato cumplir y consolidar la misión: estabilidad de precios y estabilidad financiera, un euro sólido en forma digital, tanto en línea como fuera de línea, al por mayor, al por menor, todo ello".
El mandato de Lagarde se extiende hasta octubre de 2027. El euro digital, si se lanza, no estará listo antes de 2028, ha dicho el BCE.