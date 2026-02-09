Lagarde dice que la inflación de la eurozona se estabilizará en el objetivo del BCE

FRÁNCFORT, 9 feb (Reuters) -

Se espera que la inflación de la zona euro se estabilice en el objetivo del 2% del Banco Central Europeo tras caer por debajo de este nivel este año, pero el entorno sigue siendo incierto, dijo el lunes la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"Nuestra evaluación actualizada ha vuelto a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo", dijo ante los eurodiputados en Estrasburgo.

"En el entorno incierto actual, nuestro enfoque de la política monetaria, basado en los datos y reunión a reunión, nos está dando buenos resultados". (Información de Balazs Koranyi; edición de Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)