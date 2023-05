Lagarde elogia a ueda del banco central japonés por iniciar la revisión de la política monetaria -nhk

NIIGATA, Japón, 12 mayo (Reuters) - El nuevo gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, tomó una decisión "muy acertada" al iniciar una revisión de las anteriores medidas de política monetaria del banco central japonés, dijo el jueves la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista a la cadena pública NHK.

"Me he reunido con él en varias ocasiones y me ha parecido un caballero muy tranquilo, sólido y decidido. Es un buen comunicador", dijo Lagarde en la entrevista durante su visita a la ciudad japonesa de Niigata para asistir a la reunión de líderes financieros del G7.

"El señor Ueda ha sido muy sabio al decidir una revisión de la estrategia bajo su nuevo liderazgo para comprender realmente los puntos fuertes, los puntos débiles, identificar la mejor dirección a tomar para mantener la estabilidad de precios", dijo.

Ueda, un académico de voz suave y doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sucedió a Haruhiko Kuroda al frente del Banco de Japón el mes pasado y desde entonces ha visitado Estados Unidos y Corea del Sur para asistir a reuniones internacionales.

Ahora se encuentra en Niigata para presidir la reunión de líderes financieros del Grupo de los Siete (G7) junto con el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki. La obstinada inflación y las perspectivas de la política monetaria son algunos de los principales temas de debate en esta reunión de tres días que finaliza el sábado.

Con una inflación que supera el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón, pero que se debe sobre todo al aumento de los costes de importación y no a las fuertes subidas salariales, Ueda ha insistido en la necesidad de mantener una política monetaria ultralaxa, pero también de tener en cuenta el creciente coste de una relajación prolongada, como la presión sobre los beneficios de las instituciones financieras.

En su primera reunión de política monetaria en abril, Ueda anunció un plan para llevar a cabo una revisión de las medidas de política monetaria adoptadas en el pasado, sentando las bases para retirar gradualmente el programa de estímulo masivo de su predecesor. (Información de Leika Kihara; editado en español por José Muñoz)

Reuters