Lagarde está centrada en su trabajo y no ha tomado ninguna decisión sobre su salida, según el BCE
FRÁNCFORT, 18 feb (Reuters) -
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, está centrada en su trabajo y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato, según dijo el miércoles un portavoz del BCE tras la publicación de una noticia en la que se afirmaba que tiene previsto abandonar el cargo antes de que finalice su mandato en octubre de 2026.
El Financial Times el miércoles que Lagarde tiene la intención de dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril del próximo año para permitir que el presidente saliente, Emmanuel Macron, participe en la búsqueda de su sucesor.
(Información de Balazs Koranyi; edición de Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)