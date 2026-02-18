FRÁNCFORT, 18 feb (Reuters) -

La presidenta del ‌Banco ‌Central ⁠Europeo, Christine Lagarde, está centrada en su ​trabajo ⁠y no ⁠ha tomado ninguna ​decisión sobre el final de ‌su mandato, ​según dijo ​el miércoles un portavoz del BCE tras la publicación de una noticia en la ​que se afirmaba que tiene ⁠previsto abandonar el cargo antes ‌de que finalice su mandato en octubre de 2026.

El Financial Times el miércoles que Lagarde tiene la intención ‌de dejar el cargo antes ⁠de las elecciones presidenciales ‌francesas de abril ⁠del próximo ⁠año para permitir que el presidente saliente, Emmanuel Macron, participe en la búsqueda de ‌su ​sucesor.

