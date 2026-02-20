Lagarde frena los rumores sobre su salida del BCE y dice que prevé terminar su mandato

FRÁNCFORT, 20 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha intentado calmar las especulaciones sobre su dimisión anticipada, que han puesto en duda la separación del banco central de la política, y ha dicho a The Wall Street Journal que espera completar su mandato.

La posición de Lagarde como líder de la institución financiera más importante de Europa se vio cuestionada esta semana después de que el Financial Times informara de que tenía previsto dejar su cargo antes de las elecciones presidenciales francesas del próximo año, lo que daría al líder saliente, Emmanuel Macron, voz y voto en la elección de su sucesor.

En una entrevista con el WSJ el jueves, Lagarde frenó las especulaciones sobre una salida inminente, pero dejó la puerta ligeramente abierta a la posibilidad de que pueda abandonar el cargo antes de que finalice su período en octubre de 2027.

"Cuando echo la vista atrás a todos estos años, creo que hemos logrado mucho, que yo he logrado mucho", dijo al periódico. "Tenemos que consolidar y asegurarnos de que esto es realmente sólido y fiable. Por lo tanto, mi punto de partida es que esto me llevará hasta el final de mi mandato".

BANCOS CENTRALES ENVUELTOS EN LA "ALTA POLÍTICA"

Reuters informó en exclusiva que Lagarde había enviado un mensaje privado a sus compañeros del Consejo de Gobierno para asegurarles que seguía concentrada en su trabajo y que, si decidía dimitir, se lo comunicaría ella misma, en lugar de hacerlo a través de la prensa.

El BCE ha afirmado que Lagarde no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato, pero no ha desmentido la información del FT.

Algunos analistas pensaban que una salida anticipada corría el riesgo de enredar al BCE en la política europea, ya que podría dar la impresión de que se estaba tratando de garantizar que la extrema derecha euroescéptica francesa, que podría ganar las elecciones presidenciales del año que viene, no tuviera voz en su sucesión.

Lagarde dijo el año pasado que tenía la intención de completar su mandato, un compromiso que no ha vuelto a repetir esta semana.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, anunció la semana pasada su intención de dimitir, lo que da al presidente Macron la oportunidad de elegir al próximo jefe del banco central francés, lo que ha suscitado duras críticas por parte de la extrema derecha, que ha calificado la medida de antidemocrática.

La salida anticipada de Villeroy y la confusión sobre el futuro de Lagarde se producen justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, está atacando a la Reserva Federal, lo que aviva aún más los debates sobre la independencia de los bancos centrales respecto a la política.

"Tras los recientes acontecimientos en Estados Unidos, esto nos recuerda una vez más que, aunque los bancos centrales son nominalmente independientes, quién los dirige y cuál es su visión del mundo es una cuestión de alta política", escribieron el viernes los economistas de Oxford Economics.

Como jefe de la segunda economía más grande de la zona euro, el presidente francés desempeña un papel importante en las negociaciones más amplias para seleccionar al presidente del BCE.

Las encuestas muestran que tanto la líder de extrema derecha de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, como su protegido Jordan Bardella podrían ganar la presidencia francesa.

Aunque el partido hace tiempo que abandonó su llamamiento a que Francia abandone el euro, sigue siendo considerado como una incógnita en los círculos de la banca central.

Lagarde dijo al WSJ que consideraba que su misión era la estabilidad de los precios y las finanzas, así como "proteger el euro, asegurándose de que sea sólido y fuerte y adecuado para el futuro de Europa".

También afirmó que el Foro Económico Mundial era "una de las muchas opciones" que estaba barajando una vez que dejara el banco central.

Cuando el nombre de Lagarde surgió por primera vez como posible candidata a la presidencia del BCE en 2019, dijo que no tenía interés en el puesto y que no dejaría el Fondo Monetario Internacional, donde era directora gerente.

