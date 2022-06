Lagarde no renuncia a incorporar una facilidad de crédito 'verde'

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha expresado la necesidad de avanzar en la armonización y homogeneización de los estándares de sostenibilidad en todo el mundo, mientras que ha asegurado que no renuncia a contar con una facilidad de crédito 'verde', a pesar de que no sea parte del mandato del banco central.

"Las facilidades de préstamo ecológicas, no estaban en las cartas hace un año. No voy a renunciar a eso", ha afirmado Lagarde durante su intervención en la conferencia 'Green Swan', organizada por el Banco de Pagos Internacionales (BPI).

En este sentido, la presidenta del BCE ha recordado que este instrumento para financiar la transición verde está siendo ya examinado por países como Japón o China. "¿Por qué no tendríamos una mente abierta al respecto?", ha cuestionado.

"Sé que no está directamente en el mandato y no es necesariamente lo que consideramos como el objetivo principal, pero, si no lo intentamos, entonces no tenemos posibilidades de tener éxito, así que cuenten conmigo", ha añadido.

Por otro lado, Lagarde ha instado a avanzar en lo posible hacia la armonización y homogeneización de los estándares de sostenibilidad, reconociendo que, a pesar de las posturas de Estados Unidos y Japón, confía en que las reglas planteadas por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) sirvan al menos de orientación y permitan la mayor convergencia posible.

Asimismo, la presidenta del BCE ha subrayado la necesidad de establecer una cooperación entre el sector público y el privado, que permita financiar el desarrollo de tecnologías de cara a la transición verde, ya que alrededor de la mitad de las tecnologías necesarias para cumplir los objetivos de París "aún no se han inventado".