23 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, recibe alrededor ‌de 140 000 ‌euros (165 ⁠466 dólares) al año como miembro del consejo del Banco de Pagos Internacionales (BPI), a pesar ​que ⁠el ⁠BCE prohíbe los pagos de terceros a sus empleados, según ​informó el lunes el Financial Times.

Según esta información, algunos ‌empleados del BCE, a través de ​foros internos, se han ​quejado del aparente doble en el tratamiento de la remuneración de la presidenta por parte del BPI . El BPI no divulga los pagos de forma individual, pero en una declaración escrita el ​viernes al eurodiputado alemán Fabio De Masi y a su compañero, Lagarde ⁠reveló por primera vez que recibió 130.457 francos suizos, unos 140.000 euros, ‌del BPI en 2025, según la información.

El personal del BCE "no puede aceptar remuneraciones por las actividades que realizan en el ejercicio de sus funciones en el BCE", dijo el banco europeo al FT. El BPI y el BCE no respondieron inmediatamente ‌a la solicitud de comentarios de Reuters. Reuters no pudo verificar inmediatamente ⁠esta información.

La posición de Lagarde al frente ‌del BCE ha estado en entredicho después de ⁠que el Financial Times informara ⁠la semana pasada de que tiene previsto dimitir antes de las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera boreal. Sin embargo, Reuters informó de que ella había dicho a ‌sus compañeros que y que les ​diría primero si estaba a punto de dimitir, basándose en fuentes.

