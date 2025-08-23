Lago formado por corrimiento de tierras amenaza con inundaciones "catastróficas" en Pakistán

Por Mushtaq Ali

PESHAWAR, Pakistán, 23 ago (Reuters) - Un lago de 7 kilómetros en el norte de Pakistán, creado por un corrimiento de tierras de montaña, amenaza con desbordarse y desencadenar inundaciones potencialmente "catastróficas" río abajo, advirtieron el sábado las autoridades.

El flujo de lodo descendió al cauce principal del río Ghizer y lo bloqueó por completo el viernes, creando el lago en la provincia de Gilgit Baltistán, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

La obstrucción creó una "estructura similar a una presa" que supone una amenaza significativa de ruptura, dijo en un informe de situación de su oficina provincial.

El nuevo lago "puede causar una inundación catastrófica", dijo Zakir Hussain, director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres.

Cuatro distritos situados aguas abajo -Ghizer, Gilgit, Astore y Diamer- se enfrentan a una grave amenaza, declaró a Reuters.

Ghizer se encuentra al norte de los distritos montañosos del noroeste de Pakistán, donde las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas y los chaparrones de este año han causado la muerte de casi 400 personas desde el 15 de agosto.

Un video compartido por la autoridad nacional en un grupo de WhatsApp en el que emite comunicados muestra lodo negro deslizándose montaña abajo antes de caer al río. Reuters no pudo verificar de forma independiente el video, que según un funcionario de la autoridad fue grabado por residentes.

Las inundaciones en Pakistán han causado la muerte de 785 personas desde que empezó el monzón a fines de junio, según las autoridades nacionales, que han advertido de dos nuevos episodios de lluvia antes del 10 de septiembre.

