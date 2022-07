Laia Aleixandri: "Estamos muy convencidas de ganar a Alemania"

La internacional espa√Īola Laia Aleixandri ha asegurado que est√°n "muy convencidas" de poder ganar a Alemania en su segundo partido de la Eurocopa de Inglaterra, donde necesitar√°n tener "pausa y tranquilidad" para conseguir "anteponer" su juego al de su rival.

"Estamos muy convencidas de ganar a Alemania, ese es el paso al frente que tenemos que dar. Estamos corrigiendo situaciones para estar cómodas cuando se vuelvan a dar, para sentirnos a gusto en transiciones y para tener esa pausa y esa tranquilidad para anteponer nuestro juego al de Alemania para sacar un buen resultado", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, la defensa catalana recalc√≥ que 'la Roja' nunca renunciar√° a su estilo. "Siempre hay que anteponer el estilo de juego. Alemania es un rival directo, muy potente, y hay que tener en cuenta los peque√Īos matices que te pueden hacer ganar o perder. Espa√Īa se tiene que sentir c√≥moda, tiene que estar en su estilo de juego, teniendo en cuenta que tiene un rival potente enfrente", dijo. "Estamos confiadas, somos un equipo que si domina en las zonas en las que nos sentimos c√≥modas somos muy potentes", a√Īadi√≥.

Además, destacó que las dificultades les han hecho unirse más como equipo. "Somos un grupo muy unido, sobre todo después de los acontecimientos que nos han ido pasando a lo largo de esta trayectoria hacia la Eurocopa. Los refuerzos positivos siempre existen, el grupo está unido y motivado", manifestó.

La de Santa Coloma de Gramanet ya tuvo "la suerte" de disputar minutos en el debut ante Finlandia. "Siempre es un privilegio. Fueron minutos importantes para sumar, para ayudar al equipo y para conseguir ese resultado que tanto nos empujó de cara al partido ante Alemania", destacó, aunque no fuese en su posición natural.

"En el club, mi posici√≥n es la de central, es en la que he evolucionado mucho m√°s. Aqu√≠ en la selecci√≥n he podido ocupar la posici√≥n de lateral y de pivote. Siento la total confianza y de mis compa√Īeras, que me apoyan much√≠simo. Quiero aportar y ayudar al equipo al m√°ximo", expres√≥.

Por √ļltimo, sobre las altas temperaturas que se est√°n dando en Inglaterra, Laia cree que pueden ser "un factor m√°s" a su favor. "Nos hemos tra√≠do el buen tiempo. Estamos a gusto; la preparaci√≥n que hemos hecho en Madrid con much√≠simo calor nos ha hecho acostumbrarnos. Tampoco creo que el tiempo decante mucho el resultado, pero es un factor m√°s", concluy√≥.