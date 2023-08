Laia Codina: "Empieza una nueva historia"

La internacional espa√Īola Laia Codina ha asegurado que empieza "una nueva historia" para Espa√Īa despu√©s de ganar a Suiza (1-5) y avanzar a cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y est√° convencida de que este equipo puede "hacer cosas grandes" y "escribir p√°ginas de oro".

"Empieza una nueva historia. Queremos escribir p√°ginas de oro. Empiezan los cuartos de final, que de verdad que me pone los pelos de punta. Tenemos muchas ganas y creo que este equipo puede hacer cosas grandes", se√Īal√≥ en declaraciones a RTVE tras el encuentro en Auckland.

La de Campllong, que anot√≥ en propia el √ļnico gol del combinado helv√©tico tras equivocarse en un pase atr√°s, pudo enmendar su error firmando el cuarto tanto de las espa√Īolas. "Cuando he visto que entraba he dicho 'ya est√°, comienza otro partido desde cero'. En la vida, cuando te dan palos, te levantas", manifest√≥.

"La solución era meter otro y me he dicho 'hay que meter'; cuando he visto que tenía la opción sabía que tenía que ser mía, y así ha sido. Tenía que ser mía, por el equipo, porque había metido ese gol, ese error que no puedo cometer. He entrado y he compensado un poco", concluyó.

