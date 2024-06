Laia Codina: "Es importante tomarse los partidos como si estuvieses en el patio del cole"

La defensa de la selección española Laia Codina agradece "la confianza" que le está dando Montse Tomé, aunque no se siente "asentada" en un combinado nacional donde las jugadoras viven "con ilusión" más que con presión el estar en los Juegos Olímpicos, mientras que, por otro lado, considera que a la hora de jugar "es importante tomárselo como si estuvieses en el patio del cole" y que en su caso hacerlo fuera de España le ha ayudado a ser "más completa" y valorar otras cosas más allá del fútbol.

"Yo creo que asentada no. Se ve que las nuevas generaciones están subiendo muy bien Y creo que para todas siempre que venimos aquí es un reto, algo nuevo y además con la posibilidad de en esta ventana de clasificarnos para el Europeo que sería algo muy guay la verdad", señaló Codina en una entrevista a Europa Press.

La catalana formó parte del equipo campeón del mundo el pasado verano, pero no entró de inicio en las dos primeras listas de Montse Tomé. "Acabé el Mundial lesionada y para la primera acababa justo de entrar con el equipo (Arsenal). Para la segunda estaba ya un poco más rodada y entré por problemas físicos de una jugadora, pero ahora parece que he tenido también mis minutos y estoy contenta con la confianza de Montse. Como he dicho, cada ventana es una oportunidad para seguir demostrando y apretando", advirtió.

En este sentido, no olvida que los Juegos Olímpicos se acercan y que en la lista sólo entrarán 18 jugadoras. "Tenemos que ser conscientes que si quieres estar en los Juegos también es importante estar, y estar bien, en estas dos ventanas", recordó.

"Es muy importante tener ese foco allí porque es la primera vez y todo lo que comporta, pero si quieres estar, a día de hoy tienes que hacer las cosas bien. Por eso creo que también es muy importante dar importancia a esta ventana y todos los minutos y oportunidades que tengamos en el entreno para demostrar que el día que llegue la lista de 18, Montse pueda contar con nosotras", añadió.

Laia Codina sabe que será "difícil entrar" en esa lista y que "todas" lo tienen claro, pero no nota presión sino "ilusión más que nada", y además no duda de que las elegidas "seguro que lo harán lo mejor posible para llevar a España a lo más alto en los primeros Juegos" y las que no estarán "animando como nadie". "Son cinco que se quedan fuera, pero el fútbol también es esto y hay que aceptarlo", remarcó.

El equipo está en un gran momento y se ha convertido en el rival a batir, lo que supone "personalmente un lujo" para la central y significa que han hecho "las cosas bien". "Pero hace dos años no éramos el equipo a batir. Todo lo que hemos hecho ha sido en muy poco tiempo y ahora nos tocará nada más que seguir y demostrar que queremos continuar siéndolo. Es algo que llevamos muy bien todas y que no lo llevamos como presión, al contrario, nos gusta esa etiqueta", aseguró.

Además, la jugadora del Arsenal admite que era cuestión de tiempo que llegasen los éxitos en la Absoluta por lo que pasaba en las categorías inferiores y ahí se iba viendo que "el crecimiento era exponencial" y sólo "faltaba seguramente ese paso a algo más profesional. Ahora, se está dando y se está viendo "lo que es capaz de hacer esta España", una selección con una gran mezcla de jugadoras y que está "haciendo muy bien a este equipo".

"Creo que es algo que suma mucho en este equipo, que por mucho que haya diferencia de edad, el hecho de mezclarnos entre unas y otras y no dar importancia a la edad nos hace ser todavía mejores, y cuando digo ser mejores, digo ser mejores dentro y fuera del campo. Creo que se nota ese ambiente y es muy bonito, por ejemplo, tener a una jugadora como Vicky (López), que la semana que viene tiene la EBAU. Es algo divertido también tener esas diferencias de edad y generaciones", agregó la defensa.

"el ruido de fuera se percibe dentro menos de lo que se piensa"

Laia Codina empezó de suplente el pasado Mundial y fue titular a partir de octavos ante Suiza, una experiencia que vivió "tranquila y con mucha naturalidad" porque iba al torneo "con la expectativa de no jugar, pero de estar preparada para lo que podía pasar".

"Creo que eso es lo más importante, tomarse los partidos como si estuvieras jugando en el patio de tu cole, que al final te quita un poco todo lo que envuelve en ese caso el Mundial, entonces creo que es lo que me dio pie a poder jugar con más tranquilidad, a quitarle importancia a lo que estaba sucediendo", subrayó la central, protagonista en el primer cruce con un extraño autogol y luego otro que supuso el 4-1.

La gerundense admite también que ahora el combinado nacional trabaja mejor sin el ruido y las polémicas generadas, aunque aclara que aunque todo esto "se percibe dentro, es menos de lo que la gente piensa". "Al final cuando venimos aquí son 10 días concentradas y creo que todas nos enfocamos mucho en nuestro día a día, en estar juntas", comentó

"Son muchas jugadoras que no nos vemos en mucho tiempo y lo que hacemos es disfrutar de la convivencia y eso hace que no seamos tan conscientes de ese ruido. Es verdad que ahora es todo mucho mejor comparado con no hace tanto tiempo, después del Mundial también por ejemplo, pero sí que es verdad que creo que se piensa que se percibe más de lo que es realmente, que desde dentro no se habla tanto", remarcó la central.

La futbolista está viviendo en el Arsenal su segunda experiencia fuera del fútbol español tras su paso por el Milan. "Lo que estoy notando por jugar fuera es que me noto más completa en todos los sentidos, más tranquila, con la visión más amplia de lo que es el fútbol", puntualizó.

Y es que la catalana se está percatando "un poco de lo que es la vida también porque estás fuera de casa y ves otras cosas, otra cultura". "Le doy mucha importancia a la vida fuera de lo que es el fútbol porque creo que ayuda mucho esa tranquilidad que puedes tener fuera a dentro del campo. Jugar fuera me está dando toda esa base que me ayuda como futbolista a crecer más, a tener más tranquilidad, a tener más visión un poco de todo y a ser más completa como jugadora", indicó.

También estuvo mucho tiempo parada por una lesión de rodilla que provocó que le diese "mucho valor a todo". "Seguramente es un tópico que lo dice mucha gente, sí, pero es que es así. Y también me lo está dando el hecho de jugar fuera, como el valorar a la familia. Veo a la familia muy poco ahora y ahora tengo tres días y en vez de irme con los amigos, prefiero irme con mi hermana. Son pequeñas cosas y me gusta esa sensación que tengo", expresó.

Codina afrontará el año que viene su segunda temporada en el Arsenal, donde tuvo "una etapa de adaptación" hasta enero, penalizada también porque acabó lesionada el Mundial. "Pero después de enero me he ido sintiendo muchísimo mejor. He podido disfrutar de la final de la Continental Cup, de ganar al City en su casa que hacía cuatro años que no ganábamos. Estoy muy contenta y si ahora tuviera que poner una nota a la temporada, le pondría un notable alto por todo el crecimiento que creo que he ido cogiendo", resaltó.

"En Inglaterra nos admiran, la verdad. Además, hablo mucho con los jugadoras de mi equipo de la final del Mundial, con Alessia Russo hablo muchísimo y me dicen que en la primera parte les metimos un baile. Creo que es algo bueno que haya admiración y creo que es mutua porque desde España también admiramos un poco su Liga, que es a lo mejor lo que falta aquí. Es algo que nos va a ir bien a las dos selecciones, a ver si nos podemos encontrar alguna otra final, espero que sí", sentenció.

Europa Press