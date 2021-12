Laia Sanz: "Era veterana y ahora soy novata, comienzo de cero"

La piloto Laia Sanz afronta con ilusión su primer Rally Dakar en la categoría de coches, después de once ediciones consecutivas culminadas en moto y con un noveno puesto absoluto como mejor posición, por lo que consideró que es "novata" y que comienza desde cero pero con un coche Mini X-raid muy competitivo con el que espera hacer una carrera inteligente para poder terminar el rally más duro del año.

"Vuelvo a tener el dolor de barriga del primer año en los días previos. Cuento con la ventaja de la experiencia previa en carrera, sé dónde voy. Pero al ir en coche hay muchas cosa nuevas que no conozco, que me iré encontrando, y tengo más dolor de barriga que en años previos en moto. Era veterana y ahora soy novata porque muchas cosas cambian", reconoció en rueda de prensa.

La de Corbera de Llobregrat afrontará su duodécimo Rally Dakar pero, al ser el primero en coches, lo hace con cierta precaución y ese objetivo de terminar, para no romper la buena e histórica racha de terminar todos sus Dakar en moto. "Once Dakar en moto también pesan, son muy exigentes. Con la edad vas siendo más consciente del peligro, en Arabia más por el tipo de etapas. Soy cada vez más consciente de lo que te juegas", reconoció.

"Creo que este es el paso natural para un piloto de motos en el Dakar, es una muy buena forma de comenzar una nueva etapa en carrera. Todo ha hecho que me animara a dar este paso", comentó sobre cambiar las dos ruedas por las cuatro ruedas. "Comienzo de cero, no sirve de nada lo conseguido en motos. Queda mucho para pensar en ganar, el objetivo es hacer experiencia, terminar este Dakar que siempre es muy fácil y espero no romper las estadísticas y seguir acabando los Dakar", auguró de cara a este Dakar 2022 que empieza el domingo 2 de enero.

"El primer objetivo es acabar y no romper la estadística tan buena que llevo ahora. Pero cuando un piloto se pone el casco es competitivo y quiere hacerlo bien, intentaremos mejorar la clasificación cada día. Los primeros días nos lo tomaremos con calma, y ya veremos. Pero querremos dar gas. En Hail hicimos partes de etapa con mucho ritmo, y si no la liamos puede salirnos un buen Dakar", ahondó.

Laia Sanz se estrena en coches con un MINI ALL4Racing del equipo Primax X-raid, un coche de lujo para una 'rookie' como ella. "Siempre dije que si daba el paso a coches tenía que ser con garantías, porque en coches hay muchas diferencias que no dependen del piloto. Era importante ir con un buen coche, competitivo, y este Mini de X-raid es perfecto. Podemos estar muy tranquilos", se sinceró.

Y tendrá como copiloto a otro piloto de motos con experiencia en el Dakar, el italiano Maurizio Gerini, tras estrenarse previamente con Lucas Cruz. "No era fácil encontrar un buen copiloto. Al ser la navegación cada vez más complicada, buscaba alguien que tuviera algo de idea de mecánica y empecé a pensar en algún piloto de motos, escuchando los consejos de Lucas Cruz (su primer copiloto en primeras pruebas). Maurizio navega bien, no se cae demasiado, y tengo buen 'feeling' con él. Es un tipo muy positivo, y la persona perfecta para empezar este camino", manifestó.

Juntos debutaron en el pasado Rally de Hail, en Arabia Saudí, en un escenario por el que pasará este Rally Dakar. "Fue una experiencia súper positiva, era muy importante correr este rally porque es el mismo sitio donde correremos en el Dakar y nos podremos adaptar. También para entender muy bien muchas cosas del coche, que mejoró mucho el último día respecto al primero. Y era importante correr con Maurizio, que viene de la moto como yo. Nos encontramos muy cómodos, pero necesitamos kilómetros y estuvimos más cómodos el último día, también", reconoció.

"Espero un Dakar similar a los dos anteriores en Arabia Saudí, pero con varios kilómetros de dunas cada día. Espero una navegación complicada y esto nos puede ir bien si somos inteligentes y podemos adaptar la velocidad a la navegación. Espero un Dakar duro pero si somos listos y no nos precipitamos y queremos correr demasiado podemos hacer un buen Dakar", auguró la piloto catalana.

"Conozco el Dakar y no funciona muy distinto los coches de las motos. Este primero año hay que empezar tranquila, ser inteligente, habrá pronto una etapa maratón y habrá que cuidar el coche. Habrá que ir de menos a más, ser más precavido y empezar con calma", añadió, en este sentido.

A nivel personal, además, está en su mejor momento desde que en 2020 empezó un calvario con la enfermedad de Lyme, de la que ya está recuperada. "Estoy bien, saludable. El 2020 y primera parte de 2021 fue muy duro pero ahora estoy agradecida de encontrarme bien. Todavía no al nivel de 2019, pero contenta de tener energía. He conseguido este año los Mundiales de enduro y trial, no he parado, y de momento no me quejo", celebró.