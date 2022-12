Laia Sanz: "Ir de Mini a Astara no es un paso atrás"

"Un 'Top 15' sería una victoria para mí, cada uno tiene sus metas"

BARCELONA, 30 Dic. 2022 (Europa Press) -

La piloto Laia Sanz (Astara Team) asegura que acude a su segundo Dakar en coches (el número 13 en total tras sus 12 participaciones en moto) con el objetivo de mejorarse a sí misma, de aprovechar su "paso intermedio" de ir a la categoría máxima con un Astara y sin pensar, para nada, que haya dado un paso atrás al cambiar el Mini por este nuevo proyecto que le ilusiona como el que más.

"Mi idea es dar un paso adelante y mejorar el puesto del año pasado", aseguró en una entrevista a Europa Press la piloto catalana, que terminó 23ª en su debut en coches, el año pasado. "Mi objetivo siempre es ir mejorando y hacemos un buen conjunto con Carlos Checa y con Óscar Fuertes. Somos buen equipo y el objetivo es hacerlo bien", señaló sobre el Astara Team.

Sanz aseguró que lucha "para ganar" y que no da un paso que no sea hacia adelante. "Para mí, ir de Mini a Astara no es un paso atrás. Creo que no, sí que en principio puede sonar raro, y a Mini estoy muy agradecida por la oportunidad del año pasado, con un coche ideal y fiable para acabar. Pero este año, un T1 con rueda pequeña, queda desfasado", valoró.

"Tenía que dar un paso adelante pero ir al T1+ de Mini era algo demasiado grande. Y hemos encontrado un buen proyecto, un paso intermedio que puede ser muy bueno. Mi objetivo a largo plazo sería terminar en un equipo oficial pero hay que demostrar y mejorar. Y Astara es el paso que teníamos que dar", se sinceró.

Así, con equipo nuevo y en ese paso intermedio hacia adelante, espera mejorar su puesto ahora que ya no es debutante en coches. "Cada uno tiene sus objetivos, para mí este año es intentar estar entre los 15 primeros, que para mí sería una victoria. En el Dakar, cada uno tiene sus metas y vamos a luchar", aseguró.

"El año pasado aprendí y si hubieran los mismos coches, creo que sería real ese 'Top 15'. Este año el nivel ha subido y no será nada fácil pero hay que ponerse metas. Siempre me exijo, soy la primera. Soy competitiva y me gusta mejorar y ese es el objetivo. Por eso estoy donde estoy, siempre he querido mejorar y progresar", manifestó.

Uno de sus valores, con 12 Dakares terminados de 12 empezados, es su regularidad y su buena estrategia. Eso sí, para este Dakar 2023, quiere cambiar de táctica y no salir a verlas venir. Busca dar gas de inicio para no verse relegada y obligada a buscar remontar puestos.

"El año pasado cometimos el error de ser un poco demasiado precavidos, sobre todo en la prólogo. Nos hizo salir demasiado atrás toda la primera semana y ahí pillamos. Nos hizo perder muchísimo tiempo. Este año hay que empezar un poco más despiertos de entrada", se sinceró, ambiciosa.

"En este Dakar, en el que creo que pasarán más cosas todavía, toca ir de menos a más. Será más duro, hay más lío y más kilómetros de etapa. Habrá más coches con problemas de durabilidad y se pagará no cuidar el coche", matizó.

Por otro lado, en cuanto a afrontar su Dakar número 13, negó ser supersticiosa aunque, al ver que mucha gente le pregunta por ello en su entorno y en la prensa, empieza a verlo con otros ojos. "Me está cogiendo mal rollo con lo del Dakar número 13. No soy nada supersticiosa pero al final, a base de decírmelo todo, me coge algo de.... No, es broma. Paso de esto. Me irá bien, seguro", aseguró.

Carlos sainz, su consejero 'comodín'

Laia Sanz reconoce que Carlos Sainz es una especie de mentor para ella, por los múltiples consejos que le da y por el "honor" de compartir con él la experiencia en el Extreme-E, competición en la que son compañeros de equipo.

"Haber corrido con Carlos Sainz en Extreme-E me ha aportado todo. Empezar la transición a las cuatro ruedas con él es un honor, porque estoy dando pasos y adelantando aprendizaje con él. Es una pasada. He aprendido mucho tanto en conducción como en puesta a punto del coche, que me han sido de gran ayuda y Carlos está ahí ayudando a tope", reconoció.

Además, es un consejero de gran valía. "Me ha dado muchos consejos. No es sólo una cosa, son muchas. De puesta a punto del coche, de conducción, de todo un poco. Hablamos de todo un poco, se ha preocupado por mí y se agradece tener a alguien así al que poder llamar y preguntar dudas", se sinceró.

Eso sí, en este Rally Dakar 2023 serán 'rivales'. "En el Dakar nos veremos y podremos hablar, pero durante el rally hay que dejarle centrarse que él está ahí luchando para ganar. Tiene que estar centrado en lo suyo", argumentó.

Así que, por ese aprendizaje del pasado Dakar --primero en coches-- y con esos consejos de Sainz, la catalana va a este Dakar 2023 "con la misma ilusión" y todavía más ambición. "Al ser el segundo Dakar en coches voy con más calma que el año pasado, que era todo muy nuevo. Y ahora, con la experiencia de haber corrido también en la Extreme-E, pues voy más tranquila que el año pasado", concluyó.

"Firmo acabar satisfecha. El 'Top 15' es el objetivo y quizá no lo podamos cumplir, pero si nos vamos satisfechos... Firmaría acabar contenta y habiendo hecho un buen trabajo, con buena imagen y siendo competitiva", reiteró.

Europa Press