La piloto española Laia Sanz tiene claro que este año quieren "luchar por el podio" de su categoría (T1.2) en el Rally Dakar, donde competirá de nuevo al volante de un 'buggy' del Astara Team, y tratar de estar "lo más adelante posible" en la clasificación general de coches, sobre todo porque cree que el equipo cuenta ahora con un vehículo "mejor".

"Por nivel y por ritmo podemos estar intentando luchar por el podio en la categoría de los 'buggies' de tracción trasera y tratar de estar lo más adelante posible en la general", señaló Laia Sanz en una entrevista con Europa Press tras presentarse oficialmente como piloto del Astara Team.

La catorce veces campeona del mundo de trial y seis veces de enduro considera que el mal resultado de la pasada edición en el 'raid' fue "un gran aprendizaje" y que por ello van ahora "mucho más preparados y con muchas ganas de estar ahí y dar gas".

En cuanto a las diferencias con respecto al coche del año pasado, la catalana aclara que "el estilo es muy parecido", pero que en esta ocasión tiene un motor "turbo nuevo que es más ligero, consume menos y va más abajo". "El comportamiento de la suspensión es bastante mejor y la verdad que el coche va muy bien, tiene algo mejor de visibilidad, porque el capó es más bajo, que era uno de los puntos débiles del año pasado sobre todo en las dunas", detalló.

"Al final todo suma, la parte técnica del equipo también mejora y creo que de todas las experiencias se aprende. El año pasado fue un año muy duro para todo el equipo y hemos dado un buen paso adelante para que todo salga mejor e intentar poder disfrutarlo más. Viendo el nivel de coches que hay es difícil luchar con ellos, pero si hacemos un Dakar sin muchos fallos y problemas creo que podemos hacerlo bien en la general", expresó.

La piloto de Corbera de Llobregat (Barcelona) afronta su decimocuarto Dakar con la "ilusión de siempre", a pesar de que para la piloto el primero de ellos fue "más especial". "El simple hecho de estar en la salida del Dakar es siempre un éxito, siempre cuesta y estoy muy contenta del proyecto de este año porque creo que hemos dado un paso adelante y estamos con un coche mejor que el del año pasado", confirmó.

La piloto catalana que atesora un abundante palmarés dejó claro que "siempre quiere más" y considera que si un deportista "no tiene motivaciones y sueños" se acaba "la razón de entrenar, prepararte y luchar". "Años anteriores lo dejé un poco por este motivo, ya había hecho todo lo que hubiese soñado y más, pero busqué nuevas motivaciones, en este caso en el mundo de los coches donde estoy empezando y donde creo que me queda muchísimo por aprender y demostrar", indicó.

Otro de los objetivos que se ha establecido la piloto para el futuro es tener la oportunidad de pilotar un 'T1+' y de ver "hasta dónde" puede llegar "como piloto" y luchar en "igualdad de condiciones" con el resto, aunque no duda que este año espera "dar guerra" una vez más.

Sobre su nueva compañera de equipo, Patricia 'Pato' Pita, recalcó que cuando estuvieron en los test de Marruecos hubo "muy buen rollo" y se entendieron "muy bien". "Es importante que haya un buen ambiente de equipo, eso es principal y creo que ella va con muchísima ilusión y me alegra verla porque me recuerda a mí en mis primeros años, pero tiene poca experiencia e intentaré ayudarla en todo lo que pueda", destacó.

"Mira que a un piloto no le suele gustar ponerse de copiloto, lo odio, pero sí es verdad que al final llevo un año con el 'buggy' en la arena y muchos años de experiencia en moto, sobre la que tienes una visión de la arena diferente y la conoces muy bien. 'Pato' no había hecho mucha arena y menos en un coche, que no es fácil, y por eso intentaré ayudarla en lo que pueda", subrayó.

Apuesta por carlos sainz

Por otro lado, Laia Sanz no tiene ninguna duda sobre quién debería alzarse ganador de este Rally Dakar y apuntó a su "amigo" Carlos Sainz porque se "merece por todo lo que trabaja", mientras que sobre la posibilidad de que Fernando Alonso vuelva a competir en el 'raid', advirtió que aunque ganar esta prueba "son palabras mayores", el ovetense "puede hacerlo". "Tiene la oportunidad de prepararse bien, hacer kilómetros como lo hizo en el primero que fue. Creo que habilidades tiene", manifestó.

Sobre su compañero Maurizio Gerini, que le acompañará de nuevo como copiloto, la española recordó que es "superimportante" este buen conocimiento porque en un Dakar te tienes que "fiar plenamente" de la persona que lleva "la navegación". "Convives con él las 24 horas del día y creo que un año como el pasado, en el que se nos pusieron las cosas difíciles, o te une mucho o te separa, y en nuestro caso creo que lo llevamos muy bien y nos supimos sobreponer", rememoró.

Precisamente, el propio Gerini remarcó que después del último test en Marruecos han visto que tienen "una buena velocidad" y que lo "más importante" para una carrera como el Dakar es la "confianza con el coche en una pista rápida".

"Nos comunicamos en italiano. Laia ha vivido en Italia por años y muchas veces la navegación es complicada y no tengo que decir siempre las mismas cosas. Es mi idioma es más intuitivo, más rápido y ella también lo entiende perfectamente", declaró sobre la forma de comunicarse en el coche.