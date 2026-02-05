Lakers adquieren a Luke Kennard de los Hawks a cambio de Gabe Vincent, según fuente de AP

ATLANTA (AP) — Los Hawks de Atlanta continuaron activos antes de la fecha límite de cambios de la NBA el jueves al adquirir al base Gabe Vincent y una selección de segunda ronda del draft de 2032 de los Lakers de Los Ángeles a cambio del escolta Luke Kennard, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento del movimiento

Vincent aporta profundidad en la posición de base en el acuerdo, afirmó la persona, quien habló con AP bajo condición de anonimato el miércoles por la noche porque el intercambio aún no había recibido la aprobación requerida por la liga

La activa temporada de cambios de Atlanta comenzó con el acuerdo que envió al base All-Star Trae Young a Washington a cambio de un paquete que incluía a los bases CJ McCollum y Nickeil Alexander-Walker el 7 de enero. Vincent, de 29 años, disputó 29 partidos, incluyendo siete como titular, con un promedio de 4,8 puntos para los Lakers esta temporada

Kennard, de 29 años, ofrece a los Lakers una amenaza destacada en tiros de tres puntos. Kennard ha promediado 7,9 unidades en 46 partidos para Atlanta y lidera la NBA con un 49,7% de efectividad en tiros de tres puntos

El miércoles, los Hawks adquirieron al pívot Jock Landale del Jazz de Utah a cambio de consideraciones económicas y traspasaron al pívot Kristaps Porzingis a Golden State a cambio del alero Jonathan Kuminga y el escolta Buddy Hield

También el jueves, Atlanta solicitó la baja del pívot lesionado Duop Reath. Los Hawks adquirieron a Reath el domingo en un intercambio que envió al alero Vit Krejci a los Portland Trail Blazers. Los Hawks también obtuvieron selecciones de segunda ronda del draft en 2027 y 2030 en el acuerdo

