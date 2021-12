LaLiga advierte de que 'Proyecto Sostenible' es una "operación de deuda" e hipoteca los derechos de TV 25 años

La patronal alerta a los clubes de la propuesta impulsada por los promotores del "fracasado" proyecto de la Superliga

Tebas: "Es un intento más de romper el consenso y generar incertidumbre para salvaguardar los intereses egoístas de unos pocos"

MADRID, 3 Dic. 2021 (Europa Press) -

LaLiga ha calificado de "planteamiento conceptual" el 'Proyecto Sostenible' impulsado por Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid como alternativa a LaLiga Impulso, y ha advertido a los clubes profesionales de que es una "operación de deuda" y que hipotecaría sus derechos audiovisuales los próximos 25 años.

En una carta remitida por el presidente de LaLiga, a la que ha tenido acceso Europa Press, a los clubes profesionales, tras la enviada anteriormente por Athletic, Barça y Madrid, Javier Tebas subrayó que esta última "no es una propuesta ni vinculante ni indicativa" de financiación por parte de JP Morgan, Bank of America y HSBC.

"Es solo un planteamiento conceptual de una boutique que se llama Key Capital, que trabajó en el fracasado proyecto de la Superliga, y no está firmada por los bancos ni por los inversores", apunta Tebas, que denunció que se trata de una alternativa presentada "de forma muy tendenciosa" e "imprecisa financieramente".

Para el presidente de LaLiga, se están presentando un proyecto "que no es directamente comparable" con LaLiga Impulso, pues Proyecto Sostenible "es una operación de deuda" con un retorno fijo para los prestamistas que, al contrario que el fondo de capital riesgo CVC, no se involucran en el proyecto.

En este sentido, fuentes de LaLiga indicaron a Europa Press que tanto el FC Barcelona como el Athletic Club han manifestado que no están interesados en tomar deuda, y sí en recibir capital, como la que se plantea en el Proyecto Sostenible que han presentado junto al Real Madrid. "Es difícil entender por qué proponen para los demás clubes lo que ellos no quieren para el suyo", apuntaron.

Por otro lado, Tebas alertó a los clubes de que los números mostrados pretenden "distorsionar" el mensaje, comparando la inversión actual de los Fondos CVC con el agregado del 'cash flow' acumulado en 50 años, asumiendo "hipótesis de crecimiento muy agresivas" e "ignorando el valor temporal del dinero".

En un escenario optimista, asumen un crecimientom anual acumulado del 10 por ciento, lo que supondría que los derechos de televisión de LaLiga serían de más de 193.000 millones de euros dentro de 50 años. "Eso significaría que se habrían multiplicado por 107 veces, mientras que el PIB se habrá multiplicado por 3,4 veces", comparó.

En este "imposible escenario", apuntó Tebas, CVC ganaría 168.639 millones de euros, pero que los clubes habrían ingresado casi 2 billones (1.875.595 millones), el 20 por ciento del PIB actual en España. "Esta comparación descalifica por sí sola cualquier otro aspecto de este informe, porque no es un análisis serio de posibles alternativas, se trata solo de un intento de destruir el futuro de la competición y los clubes para poder desarrollar su proyecto de Superliga", añadió.

Además, Proyecto Sostenible está sujeto al consentimiento individual de los acreedores de los clubes, mientras que LaLiga Impulso, aprobada de forma unánime por la Comisión Delegada de LaLiga, no porque los fondos de CVC son aportados a la patronal y ésta los transfiere a los clubes.

Asimismo, este proyecto implica, según LaLiga, transferir el 100 por ciento de los derechos de TV a otra sociedad que tiene un derecho preferencial y los clubes pierden el control de los mismos durante 25 años.

"la liga impulso no es un proyecto de financiación"

LaLiga Impulso "no es un proyecto de financiación", diseñada con el asesoramiento de firmas del "máximo prestigio y reputación", con una "estructura sólida" y que posibilita la incorporación como socio de CVC, con una gran experiencia en el ámbito deportivo y tecnológico por su alianza con Fórmula 1 y MotoGP.

LaLiga está experimentando una fuerte caída en el número de suscriptores de televisión en España, mientras que las nuevas plataformas de entretenimiento (Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO) alcanzan cifras récord de abonados, por lo que es necesaria una transformación del negocio para revertir la tendencia y asegurar el crecimiento futuro.

Para LaLiga esta transformación solo se puede hacer con capital a largo plazo que permita invertir, no con deuda que "ahogue aún más" la situación financiera de los clubes.

Proyecto Sostenible es un "intento más de romper el consenso y generar incertidumbre para salvaguardar los intereses egoístas de unos pocos frente al beneficio de la mayoría", según señala en la carta a los clubes Tebas, quien denunció que "intentan descarrilar" LaLiga Impulso.

"No olvidemos que la carta viene liderada por el presidente del Real Madrid que hace escasamente seis meses declaraba que estábamos 'arruinados', que nuestros partidos no eran interesantes y que era inevitable que los derechos audiovisuales de nuestra competición bajaran. El objetivo de esta carta no es otro que generar incertidumbre para afectar a la operación que votamos el próximo día 10", concluyó el presidente de LaLiga.