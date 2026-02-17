LaLiga consigue órdenes judiciales para obligar a las VPN a bloquear 16 presuntos sitios piratas

Por Fernando Kallas

MADRID, 17 feb (Reuters) - LaLiga y Telefónica, su socio de retransmisión en España, obtuvieron el martes una orden judicial que exige a los proveedores de VPN NordVPN y Proton VPN bloquear el acceso en España a 16 sitios web acusados de retransmitir ilegalmente partidos de LaLiga.

Las sentencias, a las que ha tenido acceso Reuters, obligan a los servicios de VPN a bloquear inmediatamente el acceso desde redes españolas a las direcciones IP de los supuestos sitios web piratas.

LaLiga dijo que la decisión reconoce "la responsabilidad de estos intermediarios tecnológicos en el proceso de la piratería de partidos de LaLiga".

Los servicios de VPN crean enlaces seguros entre un dispositivo y un servidor privado, ocultando la dirección IP del usuario y enmascarando su ubicación y actividad en línea. Aunque se utilizan ampliamente para la privacidad y la protección de datos, también pueden utilizarse para eludir las restricciones regionales.

Las sentencias judiciales no pueden ser recurridas. Se dictaron "ex parte", lo que significa que el juez falló sin la presencia de todas las partes, alegando la urgencia y la necesidad de garantizar la eficacia de la orden.

Tanto Proton como NordVPN afirmaron que no tenían conocimiento de ningún procedimiento antes de las noticias aparecidas en los medios de comunicación y que no habían recibido los documentos judiciales a los que se refería la prensa.

"Que nosotros sepamos, no formamos parte de ningún procedimiento judicial español y, por lo tanto, no tuvimos oportunidad de defendernos. Dado el impacto de estas sentencias en el funcionamiento de internet, este enfoque por parte de los titulares de los derechos es inaceptable", dijo a Reuters Laura Tyrylyte, defensora de la privacidad en NordVPN.

Tyrylyte añadió que el bloqueo de dominios es, en última instancia, ineficaz para combatir la piratería. "

Para seguir luchando contra las retransmisiones no autorizadas, LaLiga ha introducido recientemente un programa de recompensas que ofrece 50 euros (59 dólares) por cada denuncia verificada de empresas que retransmiten ilegalmente partidos. LaLiga señaló que las retransmisiones legales incluyen una letra distintiva en la esquina de la pantalla, con el fin de ayudar a los espectadores a detectar las transmisiones no autorizadas.

