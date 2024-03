LaLiga continúa la lucha contra el racismo, por tercer año consecutivo y con motivo de la celebración el 21 de marzo del Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial, con la creación del concepto #1voiceVSRACISM para dar visibilidad y concienciar sobre la importancia de erradicar el racismo, un "compromiso capital" para la entidad, según un comunicado.

Tal y como reflejan los conceptos Unity VS Racism y Together VS Racism de las otras dos ediciones de esta iniciativa, #1voiceVSRACISM contará con una acción novedosa: de la mano de Little Spain, "se lanzará un himno para demostrar la importancia de unir todas las voces para luchar al unísono contra el racismo".

Los aficionados de los 42 clubes de LaLiga escucharán en los estadios las estrofas del nuevo himno. "Hay un color que recorre el planeta; bajo tu camiseta; y es el mismo de mi corazón; yo te amaré por encima de todo; más allá del escudo; sólo juntos podemos vencer", reza la pieza.

Además, como en años anteriores, los jugadores vestirán una camiseta conmemorativa al comienzo de los partidos de la jornada 29 de LaLiga EA Sports y de la 31 de LaLiga Hypermotion. También se utilizará un balón Puma especial, inspirado, como la camiseta, en los colores de la campaña, creados por el grupo de arte urbano Boa Mistura, "con el color como símbolo de fuerza y el color como símbolo de diversidad".

Para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, la eliminación del racismo es uno los "principales objetivos" de la entidad. "Desde hace años, luchamos por eliminar el racismo de sus campos y castigar a quien lo lleva a cabo, denunciándolo ante las autoridades competentes. Demostramos que esta lucha no es pasajera y que es un compromiso capital para ambas empresas", destacó en el comunicado.

Además, a lo largo del mes de marzo se llevarán a cabo diferentes acciones 'online' y 'offline' para dar visibilidad al proyecto. Entre ellos, se incorporarán elementos visuales; los jugadores posarán con camisetas de la iniciativa VS RACISM; se mostrará información sobre la iniciativa en los estadios; y se espera que los aficionados y los clubes lancen sus mensajes contra el racismo en redes sociales.

La lucha de LaLiga contra el racismo ya se realiza a través de MOOD, herramienta que audita el nivel de odio y racismo que se produce en las redes sociales en torno a la competición. "Es una herramienta externa que rastrea todas las plataformas para mostrar cada día las métricas registradas", explicó la entidad.

Además, LaLiga y los clubes han lanzado la plataforma 'LaLiga VS' con el objetivo de "erradicar el odio dentro y fuera de los estadios, promoviendo una sociedad respetuosa e inclusiva en todos los ámbitos". En los últimos ocho años han llevado a cabo más de 700 iniciativas y proyectos. En concreto, en los últimos cinco años, los clubes han desarrollado más de 44 iniciativas dirigidas a frenar las manifestaciones de odio.