Laliga estudia medidas legales respecto al calendario de partidos de la conmebol

MADRID, 26 ago (Reuters) - LaLiga está estudiando emprender medidas cautelares para proteger a sus clubes y a sus jugadores frente a la ampliación del calendario de partidos internacionales de la CONMEBOL para los países sudamericanos en septiembre y octubre, dijo el jueves la liga española. A principios de agosto, la FIFA anunció que los partidos aplazados en marzo de este año se jugarían en los periodos de partidos internacionales. Al hacerlo, incluyó dos días extra de permiso para los jugadores implicados, alegando el descanso y los largos viajes en la región, lo que significa que la ventana de partidos internacionales se extiende hasta el 10 de septiembre, algo que LaLiga y sus clubes rechazan. El Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla tienen que jugar partidos de liga 24 horas después. Un portavoz de LaLiga dijo que el proceso judicial exacto está aún por determinar, aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es una posible vía. La medida llega un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidiera a LaLiga y a la Premier League que "sean solidarios" y "preserven y protejan la integridad deportiva" después de que los clubes de ambas ligas dijeran que no permitirían a los jugadores viajar a Sudamérica. Describiendo los días extra de permiso de jugadores como una decisión que "afecta a la integridad de la competición", LaLiga dijo que la decisión fue tomada después de una reunión con los 13 clubes afectados cuyos jugadores habían sido convocados. "En este momento hay 25 jugadores de 13 clubes diferentes (afectados), un número que podría ampliarse cuando se anuncien las convocatorias de Ecuador y Venezuela", señaló. Los clubes españoles también han comunicado a la liga que no permitirán que sus jugadores sean convocados a la selección hasta que se resuelva la situación. "En otras confederaciones como UEFA o CONCACAF no se amplió en dos días el período, a pesar de disputar el mismo número de partidos de selecciones (3 encuentros), haciendo estas confederaciones el esfuerzo de adaptarse a un máximo de 10 días (hasta el miércoles) para la disputa de los 3 partidos internacionales, sin afectar así a las competiciones de ligas nacionales", se lee en un comunicado de LaLiga. "Tras la reunión se ha acordado, de forma unánime, iniciar medidas cautelares ante el órgano judicial competente con el fin de proteger los derechos e intereses de la competición y de los clubes afectado." (Reporte de Joseph Walker; Editado por Ken Ferris, traducido por José Muñoz)

Reuters