LaLiga FC Futures, el torneo destinado a las canteras de los equipos españoles, se juega por primera vez en Arabia Saudí, en concreto en la Mahd Sports Academy de Riad, este fin de semana, del 1 al 3 de marzo, según un comunicado.

El I Torneo Internacional Sub-14 LaLiga FC Futures, con la colaboración del Ministerio de Deportes de Arabia Saudí, será un torneo con "numerosas novedades" con respecto al resto de torneos organizados con anterioridad. En concreto, los jugadores que forman parte de los equipos serán, por primera vez, de categoría Sub-14 y, además, jugarán en la modalidad de fútbol 11.

La elección de Arabia Saudí como destino "obedece al rápido crecimiento del país", además de la "fuerte conexión histórica" entre LaLiga y el país asiático, ya que "durante más de 15 años los partidos de LaLiga han sido seguidos por millones de aficionados al fútbol en todo el territorio".

El torneo contará con 12 clubes: 8 equipos de LaLiga EA Sports, además de AS Roma (Italia), Benfica (Portugal), Olympique de Marsella (Francia) y Mahd Academy (Arabia Saudí). Se dividirán en tres grupos: Mahd Academy, FC Barcelona, AS Roma y Cádiz CF (Grupo A); Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, Sevilla FC y Villarreal CF (Grupo B); y Real Betis, Valencia CF, Benfica y CA Osasuna (Grupo C).

Los partidos comenzarán a jugarse el 1 de marzo a las 07.30 (hora peninsular española) y el 2 de marzo a las 08.00, jugándose los cuartos de final el mismo sábado a las 15.00. El domingo a las 08.00 comenzarán las semifinales y el torneo pondrá su punto final con la final a las 15.00. El torneo podrá seguirse en LaLiga+, además de en GOL PLAY, DAZN y LaLiga TV Bar.