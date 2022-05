LaLiga insiste en "llegar hasta el final" con la denuncia al PSG: "No defendemos postureos"

El director general de LaLiga, Óscar Mayo, defendió este miércoles que llegarán "hasta el final" con la denuncia al PSG ante la UEFA por posible incumplimiento del 'Fair Play' financiero tras la renovación de Kylian Mbappé con el club parisino, ya que no defienden "postureos" y cree que "no es bueno para la industria" del fútbol que compitan clubes "con recursos ilimitados".

"No defendemos postureos, queremos llegar hasta el final. Esperamos que no haya sorpresa en el TAS", expresó Mayo a los medios de comunicación tras la presentación del nuevo balón de LaLiga para la temporada 2022-2023 en el restaurante LaLiga TwentyNine's de la Gran Vía madrileña.

Hace cuatro días LaLiga anunció en un comunicado que denunciaría al Paris Saint-Germain por haber renovado a Kylian Mbappé "atentando contra la sostenibilidad económica del fútbol europeo" y considera "escandaloso" que un club como el parisino pueda permitirse esas cifras.

"Denunciamos al City hace cinco años, no es bueno para la industria que compitan clubes con recursos ilimitados. Hace un flaco favor al fútbol. Lo ponemos al nivel de la creación de la Superliga, hay que atajarlo ya", expresó Óscar Mayo.

El director general de LaLiga recordó que la UEFA "ya sancionó al PSG", pero "misteriosamente el TAS les perdonó". "Nos moveremos por todos los casos, hay un control económico que cumplir. Tienen pérdidas de 600 millones, no se entiende", apuntó.

Además, Mayo respondió a las declaraciones del presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, quien se refirió a esa posible denuncia de LaLiga asegurando que "quizá a Tebas le preocupa que la Ligue 1 sea más fuerte que LaLiga". "Ingresamos más de 1.100 millones por derechos audiovisuales nacionales y unos 900 por los internacionales. Ello, 80 en el mercado internacional y 800 en el nacional, así esas comparaciones no van a ningún lado", aclaró.

De esta manera, puso en valor la importancia y el peso de la competición española. "Aquí han jugado los mejores, hemos tenido dos de cuatro equipos en semifinales de Champions. Habrá finalistas del Balón de Oro de LaLiga. Tenemos un finalista de Champions y el PSG cayó en octavos", afirmó Mayo antes de bromear con el "runrún" de los fichajes de cada año, reconociendo que le "hubiese gustado" que llegara Mbappé a LaLiga.

Por otro lado, valoró las palabras del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien este martes lamentó no tener "ninguna complicidad por parte de LaLiga". "LaLiga no es complaciente ni ayuda a un club más que a otro. LaLiga actúa igual para todos, se trata de que sea igual para todos. No ayudamos ni más ni menos, las condiciones son iguales para todos", recalcó el director general de la patronal.

Finalmente, Óscar Mayo confirmó que LaLiga reclama a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) casi 300 millones de euros, según publicó El Mundo, por no estar "bien justificado". "Les pedimos aclaraciones, son importes muy grandes", zanjó.