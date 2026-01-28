LaLiga pagará a hinchas que denuncien difusiones ilegales de sus partidos

La Liga de fútbol española (LaLiga) anunció este miércoles una sorprendente iniciativa para luchar contra la piratería: pagar 50 euros (59 dólares) a los hinchas que pongan en conocimiento de la organización qué bares y lugares públicos emiten partidos de manera ilegal.

En una campaña que lleva por título "Proteger el fútbol legal", LaLiga afirmó en un comunicado que quiere "proteger a los establecimientos que emiten fútbol de manera legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento".

LaLiga puntualizó que el pago de los 50 euros solo será concedido "en aquellos casos en los que la denuncia resulte efectiva tras el proceso de validación, como parte de una política de agradecimiento regular y transparente".

En su página web, la competición incluye ahora instrucciones precisas para que los aficionados puedan identificar si una difusión es legal o no, a la vez que pone a disposición un formulario en línea.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha hecho de la lucha contra la piratería audiovisual una de sus prioridades en los últimos años.

Según ha considerado públicamente, el streaming ilegal cuesta centenares de millones de euros cada año a la industria del fútbol.