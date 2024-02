Javier Tebas: "Para nosotros es una frustración no saber qué va a ser de nuestros futbolistas cuando se retiren"

LaLiga ha presentado este martes, junto a la Fundación Blanca, el proyecto 'Preparados', de cara a "intentar que los jugadores tengan conciencia de la salud mental" y que tengas las herramientas para que sean acompañados y estén preparados mentalmente en el momento de afrontar su retirada deportiva.

En el acto de presentación del proyecto en la sede de LaLiga estuvieron el presidente de LaLiga, Javier Tebas; la presidenta y Co-fundadora de FBFO, Lola Fernández Ochoa; el director general del CD Leganés, Martín Ortega; el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz y los exjugadores Carlos Marchena y Zuhaitz Gurrutxaga.

"La presión ha ido más en aumento, el entorno mediático es mucho mayor de lo que era antes, tenemos que estar ahí y analizar estas cosas mentalmente. Buscamos intentar que los jugadores tengan conciencia de la salud mental y después continuar y que sea un ejemplo para la sociedad. Puedes tener un problema físico pero si tienes un problema mental es mucho peor", admitió Javier Tebas.

Este consideró que hay veces que están "muy ajenos a esta situación". "He tenido la suerte de tener una psicóloga en casa desde pequeño y después cuando te vas relacionando te das cuenta de que era tu psicólogo. En la vida es necesario ese apoyo y hemos tomado la decisión de llevarlo al fútbol y más con la Fundación Blanca", expresó.

"Los deportistas son referencia y no hay nada mejor que la Fundación Blanca, estamos encantados. Es una carrera que a nivel mental es diferente a cualquier persona de su edad, están sometidos a un estrés a nivel mental que no tiene nada que ver con el resto. Constantemente están sometidos para ser titular, luego competir y al igual que se pueden lesionar, mentalmente igual", dijo el dirigente.

Tebas recalcó que les supone "una frustración no saber qué va a ser" de los futbolistas de su competición "cuando se retiren". "Esperamos con este proyecto poner nuestro 'granito' de arena para ayudar a los jugadores. No hacemos proyectos puntuales sino que nacen para que perduren, siempre va a existir este problema y lo vamos a tener que tratar. Espero que cuando ya no presida yo sigan vigentes", apuntó.

Por su parte, la presidenta y Co-fundadora de Fundación Blanca, Lola Fernández Ochoa, aseguró que llevan "muchos meses organizando este proyecto" y que es "importantísimo dar visibilidad". "Es algo que no es fácil pero ya que vivimos un tema complicado en mi familia y ahora intentamos ayudar a los demás. Es importantísimo entrenar tu mente y preparar esa retirada pero cuando sigues en activo", comentó.

"Vamos a empezar con dos grandes clubes, el Leganés y el Alavés. Lo más importante es concienciarles que mientras entrenan estén preparando el 'plan B' más allá del fútbol. Estamos a años luz de que esto se normalice, necesitamos que los grandes referentes hablen de este tema. Yo creo que hay que quitar este estigma y que va a ser un éxito", analizó la directiva.

El presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz, recalcó que este proyecto "ha tenido una magnífica acogida en el apartado deportivo". "Nosotros entendemos que todo se focaliza en la parte deportiva, pero al final somos organizaciones de personas y tenemos que formar deportistas y personas. En el Alavés llevamos ya tiempo trabajando en gran parte de estos aspectos", puntualizó.

"Vemos que los jugadores durante su carrera tienen la presión siempre delante, entonces el cambio debe de ser muy complicado y por ello llevamos tiempo en prepararlo. Este proyecto se enmarca para ahora y en el futuro y estoy seguro de que todos los clubes lo van a coger con más satisfacción. El fútbol es un referente para mucha gente y queremos que aparte de saber que son futbolistas de primer nivel, que se sepa que son personas", expresó el mandatario.

Por su parte, el director general del CD Leganés, Martín Ortega, afirmó que el proyecto es "interesantísimo, necesario y que viene para quedarse". "La carrera del futbolista profesional es muy diferente a las demás. El futbolista es cada vez más consciente de ello y nosotros somos muy conscientes de esta circunstancia. Esta herramienta es mucho más potente porque engloba el apartado mental", dijo.

"No tenemos ninguna duda de que es un proyecto que viene para quedarse, es absolutamente necesario y esto va a hacer que los jugadores lo vean con una dosis de realidad y de otra manera, con los futbolistas profesionales ayudando. Se tiene más presión como futbolista en comparación con los despachos. Al final el éxito es normalizar algo que antes no lo estaba, que alguien admitiera eso hace 15 años era decir que estaba loco", confirmó.

Marchena: "no somos superhéroes"

Carlos Marchena, campeón del mundo con la selección española, será uno de los exjugadores que contribuirá con el proyecto y remarcó que "llevar estas ideas a la práctica es fundamental". "Es una obligación que estemos cerca del fútbol. Estamos para darle naturalidad y mostrar que todo el mundo tiene problemas", manifestó.

"Parece que somos superhéroes, pero no, somos personas y también tenemos problemas. Yo creo que el mundo va mejor, darle visibilidad a este ámbito siempre es importante. Ellos lo tienen que considerar como algo natural y creo que es el camino", indicó.

Finalmente, el exjugador de la Real Sociedad Zuhaitz Gurrutxaga, que se vio afectado por este tema y tuvo que dejar el fútbol, tiene claro que jugar en el equipo donostiarra era su "sueño", pero que no supo gestionar "esa presión". "Empecé a tener problemas de salud mental y acabé con depresión. Tenía obsesiones y tenía miedo a contaminarme. Yo pasé un infierno y desgraciadamente lo disimulé muy bien. En 2003 prefería no ganar la liga y acabé odiando el fútbol, pero hice las paces cuando empecé a contar mis vivencias futbolísticas con humor", explicó el ahora humorista y presentador.

"Creo que puedo aportar mi historia, explicar esto en tono humorístico, donde no sé si salvaré a algún futbolista. Yo lo hice demasiado tarde y ahora quiero ayudar en estos talleres. Creo que Carlos y yo podemos aportar algo", concluyó.