LaLiga presenta la tecnología inteligente con acceso a "experiencias únicas" de su nuevo distintivo

LaLiga y la empresa de tecnologías adhesivas, gráficos de visualización y materiales de empaque Avery Dennison han presentado este jueves la tecnología inteligente con la que contará el distintivo de la patronal a partir de la próxima temporada, serigrafiado en las mangas de las camisetas de los diferentes clubes y el cual los aficionados podrán escanear para acceder a "experiencias únicas" e "interaccionar aún más" con seguidores "de todo el mundo".

El director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, explicó que la patronal quería hacer un "cambio más profundo" en marca y posicionamiento, aprovechando la llegada de EA Sports como patrocinador principal de la competición. "Hemos trabajado los últimos 18 meses en el nuevo concepto. La temporada que viene es especial", comentó, antes de avanzar que LaLiga desvelará el próximo 3 de julio la nueva era de la competición, que estrenará 'app', balón o música, entre otras cosas.

"En este proceso de repensamiento del producto y el posicionamiento, queríamos trabajar con los mejores, y el líder en este vertical es Avery. Si queríamos interaccionar aún más con los fans, no teníamos dudas de que queríamos trabajar con Avery. Ha sido fruto del trabajo silencioso de dos años, para ahora descubrir muchas cosas", reiteró Mayo sobre la nueva tecnología presentada junto a Avery Dennison, que les permitirá "interaccionar con los fans en todo el mundo".

La patronal anunció hace más de una semana su nuevo logo y lema -'La fuerza de nuestro fútbol'-, en un lavado de cara de su imagen corporativa. Así, 'LaLiga' se transforma en 'LALIGA', escrita en una única palabra en mayúsculas, y el nuevo símbolo de la marca está representado por las iniciales 'LL'. Estas iniciales estarán en la 'galletilla' o parche que presentarán las camisetas de los clubes en la manga.

Y es en este punto donde la entrada de Avery Dennison es crucial, ya que han introducido una tecnología inteligente por la cual los aficionados podrán escanear, como si fuera un QR, para acceder, desde su teléfono móvil, a "contenido exclusivo y experiencias únicas". Así lo explicó el strategic account manager de Avery Dennison, José Manuel García, quien destacó el "gran esfuerzo" de LaLiga "para buscar la globalización e interactuar más con los aficionados".

"Parte de nuestro ADN es ese, conectar las marcas con los fans, a través de soluciones físicas, permitir que los aficionados, en los estadios y en cualquier parte del mundo, accedan a contenido exclusivo y experiencias únicas", señaló.

Y lo podrán hacer a través de una 'app' gratuita, desde la cual, tras completar el acceso, se realizará el correspondiente escaneo. "Se podrá hacer en cualquier camiseta oficial y estará disponible para contenido de LaLiga y de los clubes", agregó García.

Los exjugadores Fernando Morientes y Miguel Ángel Moyá abordaron esta "manera de avanzar" de la patronal, con una iniciativa "que hace que la gente se identifique con el progreso de LaLiga y sus valores". "Me gusta mucho la fuente elegida, yo me quedé en 'comic sans'... Es un poco electrónica", bromeó el exguardameta.

El que fuera delantero merengue recordó que la asignación de un dorsal único a un jugador fue un "cambio sustancial", después de que "una época en la que los once titulares jugaban del '1' al '11'". "Identifica al jugador con el público, que empieza a conocer el nombre también. Eso hace que el fan quiera esa camiseta de su jugador, a mí me pasaba con Laudrup. Me siento muy identificado con el '9', aunque yo he podido elegir el '10', por veteranía también, como en el Mónaco", rememoró.

Por su parte, Moyá relató cómo, en el día de su debut ante el Real Madrid, le pidió "tímidamente" a su ídolo Iker Casillas. "Me la dio sin problemas, yo la mía le pedí dársela en la vuelta, porque era la de mi debut. Me quedé con las dos", concluyó.

