Laliga rebaja el tope salarial del barça tras la revisión de sus cuentas

Por Fernando Kallas

MADRID, 2 abr (Reuters) - LaLiga rebajó el tope salarial del Fútbol Club Barcelona el miércoles, tras afirmar que las recientemente revisadas cuentas del club catalán no coinciden con las cifras de final de año de su anterior auditor, que incluyeron una transacción de 100 millones de euros (108,15 millones de dólares).

Las cuentas anteriores incluyeron los ingresos por la venta de asientos VIP en el renovado Camp Nou, que permitieron al Barça cumplir con las normas del Juego Limpio Financiero de LaLiga y ampliar la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.

LaLiga dijo en un comunicado que presentará una denuncia contra los anteriores auditores del Barcelona que aprobaron las cuentas del club, ya que los nuevos auditores -los terceros que ha tenido la escuadra azulgrana en tres meses- no estaban de acuerdo con los criterios usados para incluir la transacción.

Según LaLiga, los nuevos auditores, Crowe Spain, concluyeron que los 100 millones de euros no deben contabilizarse en su totalidad en las finanzas de esta temporada porque el activo -los nuevos asientos VIP- aún no existe y todavía no puede considerarse como un ingreso para el club.

Añadió que, según sus cuentas, el Barcelona no tiene capacidad para inscribir a Olmo y Víctor.

El presidente del Barça, Joan Laporta, respondió a la declaración de LaLiga el miércoles antes de la semifinal de la Copa del Rey de su club, partido de vuelta en el Atlético de Madrid que está empatado a 4-4.

"Sobre el escrito de LaLiga, deciros que lo vemos como un intento más de perjudicar los intereses del Fútbol Club Barcelona y dañar la imagen del club", dijo a los periodistas.

"El club responderá una vez que los servicios jurídicos hayan analizado a fondo el escrito de LaLiga y que nadie tenga ninguna duda de que vamos a contestar de forma contundente en defensa de los intereses del Fútbol Club Barcelona", señaló.

"Hace tres meses dije que las inscripciones de Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente y que habíamos seguido todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Federación y LaLiga, y esto continúa vigente a fecha de hoy", agregó.

El Barcelona, que ha tenido problemas en los últimos años para cumplir con las normas de "juego limpio financiero" de LaLiga, fichó a Olmo y Víctor, pero al no poder cumplir con el tope salarial sólo fueron inscritos para la primera mitad de la campaña.

En un principio, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impidieron al Barça ampliar las inscripciones de los dos jugadores para la segunda mitad de la campaña 2024-25 antes de la fecha límite de inscripción del 31 de diciembre.

Sin embargo, Laporta dijo en enero que el club había cerrado un acuerdo con inversores de Oriente Medio para vender los palcos VIP a fines de diciembre, lo que el Barça pensó que, junto con un nuevo acuerdo de siete años para las equipaciones con Nike, sería suficiente para equilibrar sus finanzas y cumplir con las reglas.

LaLiga y la RFEF no estuvieron de acuerdo y dijeron que esos acuerdos sólo eran relevantes después de la fecha límite del 31 de diciembre, revocando su licencia.

No obstante, después de que dos tribunales rechazaran también las peticiones del Barcelona de inscribir a Olmo y Víctor, el club recurrió al gobierno español e intervino el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El CSD estimó el recurso del Barcelona y permitió al club inscribir de manera provisional a la pareja, declarando que los deportistas profesionales "tienen derecho a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades y con todas las garantías y certidumbre".

El plazo de tres meses para la medida provisional que permite a Olmo y Víctor jugar finaliza el lunes, cuando las autoridades españolas deberán anunciar una decisión definitiva.

(1 dólar = 0,9246 euros)

(Reporte adicional de Shifa Jahan en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)