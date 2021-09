LaLiga responde a la RFEF: "Parece que en este caso no le importe la salud de los jugadores"

LaLiga ha defendido que la resoluci贸n del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el aplazamiento de los partidos de LaLiga Santander Sevilla-FC Barcelona y Villarreal-Alav茅s es "ajustada a derecho" y ha lamentado que la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF) la recurra, afirmando que parece que "no le importe la salud de los jugadores".

"El CSD es competente para la adopci贸n de la medida cautelar y la resoluci贸n es ajustada a derecho, contando con jurisprudencia que la respalda", se帽al贸 LaLiga en un comunicado. "Fue LaLiga, como organizador de la competici贸n, quien solicit贸 el aplazamiento de los dos partidos nada m谩s conocerse la denegaci贸n de la suspensi贸n cautelar de la Circular n潞 1766 de FIFA por el TAS, que posteriormente fue secundada por los clubes locales y objeto de conformidad por los dos clubes visitantes", a帽adi贸.

Este martes, el presidente del CSD, Jos茅 Manuel Franco, concedi贸 la cautelar solicitada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y confirm贸 el aplazamiento de los dos partidos de la cuarta jornada de LaLiga Santander, afectados por la cesi贸n de jugadores sudamericanos a la fase de clasificaci贸n de la CONMEBOL y el escaso tiempo que dichos jugadores iban a tener para afrontar los duelos. Posteriormente, la RFEF anunci贸 que recurrir铆a la resoluci贸n y acusaba al CSD de "poner en riesgo la integridad" de la competici贸n.

Respecto a este aspecto, LaLiga record贸 que el calendario liguero fue aprobado por resoluci贸n del CSD, y que han sido los amistosos internacionales los que han sido "modificados de manera sobrevenida" por la FIFA y han incidido "sobre la integridad de la competici贸n". "No existe perjuicio alguno para la RFEF, dado que la reprogramaci贸n de los partidos puede realizarse en fechas que no coincidan con partidos de las competiciones no profesionales que esta organiza", apunt贸.

Adem谩s, el organismo presidido por Javier Tebas cuestion贸 que a la RFEF le preocupe la salud de los futbolistas. "Sorprende la postura de la RFEF, cuando hace escasamente un a帽o se opon铆a a jugar partidos con un descanso inferior a 3 d铆as en la vuelta a la competici贸n tras el par贸n por COVID. Ahora quieren hacer jugar a los jugadores con menos incluso de 48h frente al anterior partido y tras un vuelo transoce谩nico y 3 partidos disputados en menos de 10 d铆as, llegando incluso a destino el mismo d铆a del partido, lo que afecta de forma clara a la salud de los jugadores. Parece que en este caso a la RFEF no le importe la salud de los jugadores", expres贸.

Tambi茅n asegur贸 que el calendario de LaLiga SmartBank se aprob贸 "por unanimidad por todos los clubes" y que siempre se configura "sin detener la competici贸n en los per铆odos internacionales". "Los clubes conocen dicha circunstancia desde hace muchas temporadas y dise帽an sus plantillas en funci贸n de ello, sin afectaci贸n alguna a la integridad de la competici贸n", subray贸.

Por 煤ltimo, se帽al贸 que "no le consta" que la UEFA y la FIFA hayan dado su apoyo al respecto a la RFEF, tal y como afirm贸 el organismo federativo presidido por Luis Rubiales. "Es m谩s, en el procedimiento que se tramita ante el TAS, FIFA ha manifestado hoy al TAS que la posibilidad de que se produjera finalmente el aplazamiento, ante la existencia de un recurso al CSD, justificaba no adoptar ninguna medida cautelar contra la Circular n潞 1766", concluy贸.

Europa Press