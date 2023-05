LaLiga y EA SPORTS desvelan el 'Team of the Season' del campeonato este viernes

17/05/2023 LaLiga y EA SPORTS desvelarán este viernes a partir de las 18.00 horas, por segundo año consecutivo, el 'Team of the Season' (TOTS) que premia a los 15 mejores jugadores de la presente LaLiga Santander. LaLiga y EA SPORTS desvelarán este viernes a partir de las 18.00 horas, por segundo año consecutivo, el 'Team of the Season' (TOTS) que premia a los 15 mejores jugadores de la presente LaLiga Santander. DEPORTES LALIGA