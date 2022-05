17/05/2022 Fútbol.- LaLiga y EA Sports desvelarán este jueves los premios FIFA 22 'Team Of The Season'. LaLiga y EA SPORTS desvelarán este jueves a los ganadores de los premios FIFA 22 'Team Of The Season' (TOTS), que premiarán al mejor portero, a los cuatro mejores defensas, a los tres mejores centrocampistas y a los tres mejores delanteros de LaLiga Santander, además de a los siguientes cuatro jugadores más votados hasta completar los 15 mejores jugadores de esta temporada. DEPORTES LALIGA