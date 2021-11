LaLiga y la Fundación Vicente Ferrer inauguran su primera academia residencial femenina de fútbol en la India

La Fundación Vicente Ferrer, a través de la Rural Development Trust (RDT), y LaLiga, a través de su departamento de Fútbol Femenino y su Fundación, han puesto en marcha la primera academia residencial para las niñas que participan en el proyecto que desarrollan ambas entidades desde 2018 en la región india de Anantapur.

Desde la Fundación Vicente Ferrer recuerdan que "el deporte femenino en las zonas rurales de la India está creciendo de manera muy importante en los últimos años" y eso está provocando una mayor "promoción de las oportunidades" para que las nulas puedan practicarlo "a un nivel más alto y encuentren una progresión, incluso a nivel laboral, en el mundo del fútbol, debido al creciente número de ligas que están creándose".

Para este programa han sido seleccionadas 20 niñas menores de 15 años de comunidades rurales de Anantapur, las cuales estarán becadas económica y formativamente durante un año para residir y entrenar en las instalaciones de la Anantapur Sports Village (ASV).

Asimismo, las seleccionadas serán inscritas en escuelas regulares y recibirán clases de habilidades sociales, así como de informática. Durante su estancia en el programa residencial, también se les proporcionará asistencia sanitaria, material deportivo y de entrenamiento, y asistirán a diferentes torneos deportivos, así como a la celebración de partidos amistosos.

Además, esta academia proporcionará un plan de desarrollo formativo para que las niñas con talento de esta zona de la India puedan seguir su carrera en el fútbol, perfeccionando sus habilidades bajo la tutela de entrenadores y entrenadoras cualificados que supervisarán y coordinarán el proyecto.

"Creemos firmemente que cuando se brindan oportunidades equitativas a los niños, independientemente de su género y clase social, cada uno de ellos es capaz de lograr cosas que les ayuden a crecer. Esta misma convicción, combinada con el apoyo de LaLiga y la Fundación LaLiga, permitió que 'Rural Development Trust' llegara gradualmente a esta etapa de creación del primer programa residencial de fútbol femenino", celebra Anna Ferrer, cofundadora y presidenta de la Fundación Vicente Ferrer.

Esta ONG, Rural Development Trust y LaLiga se unieron en la temporada 2018-2019 para lanzar un programa no residencial para niñas menores de 13 y 15 años y la red de clubes de fútbol locales. Todas las seleccionadas tuvieron la oportunidad de asistir a campamentos para participar en los entrenamientos regulares de fútbol, sesiones de desarrollo de habilidades para la vida y viajes de competición durante el campamento.

Hasta ahora, 1.816 niños tienen acceso a su derecho básico de jugar y se ha producido un aumento del 295 por ciento en la participación de las niñas en el fútbol durante los últimos tres años.

Anjali, de 24 años y entrenadora en el programa residencial recientemente inaugurado, recordó que cuando era niña a sus padres les decían que "el fútbol no era algo adecuado para las niñas". "Por suerte siempre me apoyaron y creyeron en mí. Quiero animar a otras chicas como yo a perseguir sus sueños deportivos porque ni tendría tanta confianza en mí misma si no fuera por el deporte", confesó.