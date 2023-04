LaLigaSportsTV emitirá en exclusiva los partidos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo desde este viernes

La OTT de LaLiga, LaLigaSportsTV, emitirá desde este viernes y hasta el próximo 31 de mayo los seis partidos que le restan al Al-Nassr, equipo donde milita el portugués Cristiano Ronaldo, para finalizar la liga saudí, según informó la patronal en un comunicado emitido este jueves.

El equipo del '7' luso se jugará el título doméstico ante el ahora líder Al-Ittihad. En los seis encuentros hasta el final de la competición, el Al-Nassr deberá enfrentarse a su inmediato perseguidor en la tabla, el Al-Shabab, tercer clasificado, el próximo 23 de mayo (20.30 horas)

Los partidos podrán seguirse en exclusiva en España a través de los paquetes Plus Total y Plus Liga. Además de los partidos de liga, también se podrá seguir desde la plataforma de LaLiga la final de la Copa del Rey de Campeones, a pesar de que el equipo de Cristiano Ronaldo no se ha clasificado para la misma.

Europa Press