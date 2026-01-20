Lam promete crecimiento rápido en su esfuerzo por prolongar su mandato en Vietnam

Por Francesco Guarascio

HANÓI, 20 ene (Reuters) -

En un discurso ante el congreso del Partido Comunista que decidirá su futuro político, el máximo dirigente de Vietnam, To Lam, prometió el martes un crecimiento económico anual superior al 10% para el resto de la década, a pesar de los vientos en contra a escala mundial.

El congreso, de una semana de duración, se celebra cada cinco años y comenzó el lunes en Hanói. En él se elegirá al jefe del partido, el cargo más poderoso del país de partido único, y se fijarán los objetivos económicos hasta 2030.

El congreso se celebra en un momento de "muchas dificultades y retos superpuestos, desde desastres naturales, tormentas e hasta epidemias, riesgos para la seguridad, una feroz competencia estratégica y grandes perturbaciones en las cadenas de suministro de energía y alimentos", dijo Lam a los casi 1600 delegados al congreso al inicio de su discurso.

Lam, antiguo jefe de la seguridad del Estado, aspira a conservar su cargo de jefe del partido y posiblemente a asumir la presidencia del Estado. Ha prometido mayores reformas gubernamentales después de que, durante su breve mandato como jefe del partido, pusiera en marcha la revisión más importante de la burocracia en décadas.

Un documento del partido presentado al congreso y revisado por Reuters fija el objetivo de crecimiento anual de Vietnam en no menos del 10% hasta 2030, por encima del objetivo incumplido del 6,5% al 7,0% para la primera mitad de la década.

Lam es considerado un hombre arriesgado, alabado por los inversores extranjeros por sus ambiciosas reformas, aunque ha suscitado críticas por la pérdida de empleo de decenas de miles de funcionarios.

También ha reforzado la seguridad del Estado, otorgando a la policía más poderes para examinar las leyes y controlar las empresas, al tiempo que ha intensificado la rivalidad con el ejército, que supervisa sus propios intereses económicos.

LAM PROMETE MENOS BUROCRACIA Y MÁS COMERCIO

Bajo estrictas medidas de seguridad, Lam pronunció un discurso de 40 minutos en una sala alfombrada de rojo, donde los delegados se sentaron en asientos tapizados de rojo frente a una imponente estatua del fundador del partido, Ho Chi Minh, bajo las imágenes de Karl Marx y Vladimir Lenin.

Le precedió el presidente Luong Cuong, general del ejército, que habló durante unos 10 minutos. Puede que haya sido su último discurso de apertura de un congreso si Lam consigue su puesto.

Lam, de 68 años, afirmó que Vietnam necesita reducir la burocracia y ampliar el comercio mundial para proteger su independencia y sus intereses nacionales.

Los aranceles del 20% impuestos a Vietnam en agosto por el Gobierno de Trump no han frenado el crecimiento de las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos, lo que llevó a un superávit comercial récord con Washington el año pasado.

Sin embargo, Vietnam está tratando de impulsar los lazos comerciales con otros socios, ya que el impacto de los aranceles estadounidenses probablemente se sentirá en los próximos meses.

