LA NACION

Lamar Jackson se ausenta en práctica abierta a periodistas de los Ravens

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Lamar Jackson se ausenta en práctica abierta a periodistas de los Ravens
Lamar Jackson se ausenta en práctica abierta a periodistas de los RavensCharlie Riedel - AP

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, no estuvo presente en la práctica el miércoles durante la parte abierta a los periodistas.

El dos veces MVP dejó la derrota del fin de semana pasado en Kansas City con una lesión en el tendón de la corva, y al final de ese juego, los cuatro All-Pros del primer equipo de Baltimore de la temporada pasada estaban lesionados. Los Ravens recibirán a Houston el domingo.

Baltimore sí cuenta con suplentes experimentados en Cooper Rush, quien comenzó ocho juegos para Dallas la temporada pasada, y Tyler Huntley.

También estuvieron ausentes de la práctica el miércoles: el fullback Patrick Ricard, el tackle Ronnie Stanley, el linebacker Roquan Smith y los esquineros Nate Wiggins, Chidobe Awuzie y Marlon Humphrey.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. El impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
    1

    Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior

  2. La inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar
    2

    Duras sanciones para los padres: la inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar

  3. Encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano de Neuquén
    3

    Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano

  4. Una por una: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital y por qué
    4

    Tras las últimas medidas: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital

Cargando banners ...