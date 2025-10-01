Lamar Jackson se ausenta en práctica abierta a periodistas de los Ravens

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, no estuvo presente en la práctica el miércoles durante la parte abierta a los periodistas.

El dos veces MVP dejó la derrota del fin de semana pasado en Kansas City con una lesión en el tendón de la corva, y al final de ese juego, los cuatro All-Pros del primer equipo de Baltimore de la temporada pasada estaban lesionados. Los Ravens recibirán a Houston el domingo.

Baltimore sí cuenta con suplentes experimentados en Cooper Rush, quien comenzó ocho juegos para Dallas la temporada pasada, y Tyler Huntley.

También estuvieron ausentes de la práctica el miércoles: el fullback Patrick Ricard, el tackle Ronnie Stanley, el linebacker Roquan Smith y los esquineros Nate Wiggins, Chidobe Awuzie y Marlon Humphrey.

