Lamar Jackson se ausenta en práctica abierta a periodistas de los Ravens
- 1 minuto de lectura'
OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, no estuvo presente en la práctica el miércoles durante la parte abierta a los periodistas.
El dos veces MVP dejó la derrota del fin de semana pasado en Kansas City con una lesión en el tendón de la corva, y al final de ese juego, los cuatro All-Pros del primer equipo de Baltimore de la temporada pasada estaban lesionados. Los Ravens recibirán a Houston el domingo.
Baltimore sí cuenta con suplentes experimentados en Cooper Rush, quien comenzó ocho juegos para Dallas la temporada pasada, y Tyler Huntley.
También estuvieron ausentes de la práctica el miércoles: el fullback Patrick Ricard, el tackle Ronnie Stanley, el linebacker Roquan Smith y los esquineros Nate Wiggins, Chidobe Awuzie y Marlon Humphrey.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Otras noticias de NFL
- 1
Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
- 2
Duras sanciones para los padres: la inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar
- 3
Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano
- 4
Tras las últimas medidas: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital