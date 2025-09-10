Lamar Jackson se disculpa con el fanático con quien intercambió empujones el fin de semana

OWINGS MILLS, Maryland, EE. UU. (AP) — Lamar Jackson se disculpó con el fanático con quien intercambió empujones durante la derrota sufrida por Baltimore en Buffalo el fin de semana pasado.

Varios jugadores de los Ravens estaban celebrando detrás de la esquina de la zona de anotación después de un touchdown. Un aficionado se acercó y le dio un pequeño empujón en el casco al receptor DeAndre Hopkins. Luego hizo lo mismo con Jackson, quien lo empujó de vuelta con ambas manos en el pecho.

"Mis disculpas para él", afirmó Jackson. "Relájate la próxima vez. Puedes decir lo que quieras, pero mantén las manos quietas".

El fanático fue expulsado por personal de seguridad del estadio y ha sido vetado de todos los partidos y eventos de la NFL.

El entrenador John Harbaugh defendió a Jackson a principios de esta semana. Manifestó que él y el gerente general Eric DeCosta han hablado con Jackson sobre el incidente.

Añadió que DeCosta y el presidente del equipo Sashi Brown han conversado con la liga al respecto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.