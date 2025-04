Lamentan pérdida dee tesoros culturales de Sudán debido a saqueos durante la guerra

EL CAIRO (AP) — Dentro del museo más grande de Sudán, las salas de exhibición que alguna vez estuvieron llenas de estatuas y reliquias de siglos de antiguas civilizaciones están destrozadas, llenas de escombros. Las vitrinas están vacías y destrozadas. Una momia yace expuesta en una caja de almacenamiento abierta. Todos los artefactos de oro han sido saqueados.

El Museo Nacional de Sudán ha sido devastado por dos años de guerra, con la mayoría de sus artefactos robados. Las autoridades culpan al grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido, que controlaron este distrito de Jartum a lo largo de las orillas del río Nilo durante la mayor parte del conflicto.

Desde que el ejército sudanés recuperó el control de la capital el mes pasado, los funcionarios han estado trabajando para evaluar el daño y la pérdida con la esperanza de algún día restaurar el museo.

Gamal ElDeen Zain al-Abdeen, un alto funcionario de la Corporación Nacional para Antigüedades y Museos, dijo a The Associated Press: “Las pérdidas son extremadamente grandes y tristes. Un número significativo de antigüedades fue robado. Las FAR destruyeron todo... relacionado con la civilización del pueblo sudanés”.

El Museo Nacional tenía miles de piezas, que datan de la era Paleolítica, mucho antes del desarrollo de la agricultura, y a través de los reinos del antiguo Sudán. Muchas provenían de la era Napatan en los siglos VIII y VII a.C., cuando los faraones de Sudán gobernaban gran parte del antiguo Egipto, o del posterior reino Meroítico que construyó pirámides en Sudán. Otras salas contenían material cristiano e islámico posterior.

Algunas piezas demasiado pesadas para llevar permanecen en su lugar. En el jardín del museo, una fila de leones de piedra permanece, al igual que los Colosos de Tabo, dos grandes estatuas de estilo faraónico. También permanecen tres templos faraónicos que fueron trasladados desde el norte de Sudán y reensamblados en el museo en la década de 1960 para escapar de las crecientes aguas del Lago Nasser por la construcción de la Gran Presa de Egipto.

Pero muchos objetos han desaparecido. Los saqueadores irrumpieron en los almacenes cerrados y se llevaron todos los artefactos de oro, declaró Zain al-Abdeen. Pero era demasiado pronto para saber cuánto de la colección del museo había sido robada, agregó.

Los museos pagaron un alto precio en la guerra. Al-Abdeen culpó a las FAR por la destrucción, diciendo que tuvieron combatientes en el museo en algún momento durante la guerra.

La guerra estalló en abril de 2023, después de que las tensiones entre el ejército sudanés y las FAR se convirtieran en batallas en las calles de Jartum y se extendieran rápidamente por todo el país. Las FAR controlaron gran parte de Jartum durante la guerra, incluido el distrito del museo.

Ahora que han sido expulsados, la magnitud de la destrucción por los combates y el saqueo se está haciendo evidente.

“Jartum en general ha sido destruida, particularmente el centro de Jartum. Ningún edificio se salvó del derramamiento de sangre y el robo, y esto es lo que vi con mis propios ojos”, indicó Al-Abdeen. Señaló que todos los museos de la ciudad fueron dañados, particularmente el Museo de Etnografía, donde las paredes fueron demolidas y las salas y oficinas quemadas.

El saqueo es un golpe para un país con un rico patrimonio, uno que tiene una profunda resonancia entre los sudaneses pero que a menudo se pasa por alto en el extranjero debido a las décadas de inestabilidad de Sudán.

La UNESCO sostuvo en septiembre que estaba preocupada por el saqueo en el Museo Nacional de Sudán, que ayudó a renovar en 2019. Advirtió que la venta o remoción de artefactos “resultaría en la desaparición de parte de la identidad cultural sudanesa y pondría en peligro la recuperación del país”.

Un portavoz de la UNESCO expresó el viernes que el daño, el saqueo y la destrucción de museos y sitios culturales ocurrieron en los estados sudaneses de Jartum, Nilo, Estado del Norte, Gezeira y la región de Darfur. No es posible una evaluación precisa debido a los combates en curso.

El Museo Nacional de Sudán está entre varios que han sufrido “saqueos extensos y daños sustanciales”, según la UNESCO.

Sedeeq Mohamed Sedeeq, quien vive cerca del museo, comentó que las FAR prometieron democracia y liberación, pero en cambio están “borrando la nación más antigua de la historia, borrando su historia”.

Los planes de reconstrucción para los museos destruidos comenzarán después de que los comités evalúen el daño y recomienden propuestas para la rehabilitación, dijo Zein al-Abdeen. Se espera que los planes incluyan reparaciones de edificios, restauración de las áreas de almacenamiento de antigüedades y arreglos de los terrenos circundantes del museo.

Al menos 20.000 personas han muerto desde que estalló la guerra, aunque es probable que el número sea mucho mayor. La guerra también ha desplazado a más de 14 millones de personas de sus hogares y ha empujado a partes del país hacia la hambruna.

