Lamine Yamal lidera una lista de España a la que regresa Marcos Llorente

Lamine Yamal lidera la convocatoria de la selección española para afrontar la doble jornada de clasificación al Mundial 2026, anunció este viernes el técnico Luis de la Fuente, que recuperó a Marcos Llorente.

Pese a la polvareda levantada por la lesión en el pubis que sufrió el atacante del Barcelona en el parón internacional de septiembre, que incluso llevó a su técnico, Hansi Flick, a pedir al combinado español que lo cuidara dosificando sus minutos, Yamal apareció al frente de la lista.

España recibirá a Georgia el 11 de octubre en Elche y, tres días más tarde, a Bulgaria en Valladolid, en duelos del grupo E de clasificación para el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Para estos dos enfrentamientos, De la Fuente recuperó a tres jugadores del Atlético; Llorente, Pablo Barrios y Álex Baena, que acaba de volver tras lesión, y al delantero del Oporto Samu Aghehowa.

El entrenador asturiano mantuvo a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, y a Jesús Rodriguez, del Como.

Sin embargo, no convocó a Nico Williams, Fabián Ruiz, Fermín López y Gavi, lesionados o con molestias, ni al capitán Álvaro Morata.

La Roja lidera su llave con seis puntos tras golear a Bulgaria por 3-0 y a Turquía por 6-0 el mes pasado.

- Convocatoria de España:

Porteros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand (ambos del Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Arsenal), Rodri (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix García (Bayer Leverkusen), Álex Baena y Pablo Barrios (ambos del Atlético).

Delanteros: Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres (todos del Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jesús Rodríguez (Como), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) y Samu Aghehowa (Oporto).

