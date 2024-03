"Xavi ha tenido un papel principal, fue él quien confió en mí y me está dando mucha constancia"

BARCELONA, 20 Mar. 2024 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal aseguró que cuando juega intenta "disfrutar" del fútbol y no pensar demasiado en el entorno y en la presión que conlleva jugar a primer nivel en el primer equipo blaugrana, al que llegó gracias a un Xavi Hernández del que destaca su trato y que le esté dando "constancia".

"Intento no pensar demasiado en toda la presión que rodea estar en el Barça, ya que cuando le das muchas vueltas a la cabeza es cuando llega esa sensación de presión. Intento disfrutar jugando al fútbol, que es lo más importante", aseguró en una entrevista a la 'Revista Barça'.

En este sentido, aseguró estar "tranquilo" con su día a día. "La verdad es que estoy muy tranquilo, ya que es algo que no depende de mí. Lo considero como algo externo. Me centro en jugar al fútbol aunque haya muchas marcas que se centren en mi figura. Siempre lo hablo todo con mi familia y me lo tomo todo con mucha tranquilidad", aseguró.

"Es un sueño para mí poder jugar para el FC Barcelona y delante de nuestra afición. También es una experiencia única poder compartir vestuario con jugadores de talla mundial. Estoy muy feliz y muy contento", se sinceró la perla blaugrana.

Eso sí, reconoce que "todo es muy novedoso" para él. "Nunca antes me había ocurrido algo similar. Mi única intención es seguir jugando y disfrutando con la camiseta del Barça", manifestó.

Y es que Lamine Yamal convierto casi todo lo que toca en éxito. "Casi cada cosa que hago se convierte en un récord y es difícil que todos se me queden en la memoria, pero alguno sí lo tengo presente. Dicen que nunca un niño de dieciséis años había tenido tanta incidencia en el Barça", explicó.

"El gol que más me alegró fue el que hice en Montjuïc ante el Mallorca, porque fue un sueño hecho realidad marcar ante la afición del Barça. Marcar es como una liberación. Es una emoción que no puedo contar, pero siento mucha felicidad", recordó sobre el tanto que más ilusión le ha hecho, de momento.

También es un sueño para él contentar a la 'culerada'. "Hacer feliz al barcelonismo es un sueño que me hace estar muy contento. Me llena de orgullo salir a la calle y que un aficionado o aficionada me pare para decirme que lo estoy haciendo muy bien", celebró.

Agradecido a xavi hernández

El delantero se mostró agradecido a su entrenador, Xavi Hernández, por haberle dado la confianza de debutar y la constancia necesaria para intentar ser mejor jugador. "Ha tenido un papel principal", aseguró el canterano.

"Fue él quien confió en mí. Además ahora me está dando mucha constancia, ya que estoy acumulando muchos minutos. Estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido a la figura de Xavi", se sinceró.

Y, siguiendo consejos de su técnico, no tiene miedo. "Como dice Xavi, el miedo es algo que no debes tener. Te puede perjudicar en el juego; no aporta nada positivo pensar en el temor. Sólo tienes que ser feliz y disfrutar con la pelota en los pies", manifestó.