Lamine Yamal regresa a la selección española para la clasificación al Mundial

Recuperado de la pubalgia que le dejó fuera de la última concentración internacional, el fenómeno del Barcelona Lamine Yamal regresó a la convocatoria de España este viernes en la lista de jugadores que buscarán la clasificación directa al Mundial 2026.

España jugará el sábado 15 de noviembre contra Georgia en Tiflis y frente a Turquía en Sevilla el martes 18.

La campeona de Europa lidera el grupo E de la clasificación europea con 12 puntos, tres más que Turquía y con la diferencia de goles a favor (ganó 6-0 en la ida), por lo que tiene el pase directo -primera de grupo- muy cerca.

En la anterior ventana internacional, en octubre, Lamine Yamal no acudió por una pubalgia que arrastraba de los primeros partidos de clasificación al Mundial, en septiembre.

El extremo de 18 años regresa a la lista de Luis de la Fuente, de la que se cae su compañero en el Barcelona Pedri, de baja varias semanas por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Tampoco están por lesión jugadores importantes como el capitán del Real Madrid Dani Carvajal, el extremo del Athletic Nico Williams y el central del Atlético Robin Le Normand.

Por decisión técnica se vuelve a quedar fuera el delantero del Como Álvaro Morata, capitán de la selección española en los últimos años.

-- Convocatoria de España:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro.

Defensas: Laporte, Vivian, Grimaldo, Marcos Llorente, Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Pedro Porro.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena y Pablo Fornals.

Delanteros: Oyarzabal, Yeremy, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran, Samu y Borja Iglesias.

