Lance Stroll no revela detalles de su lesión en la muñeca antes del GP de Canadá

Lance Stroll se negó el jueves a discutir los detalles específicos de la lesión en la muñeca o el procedimiento médico que impidió al piloto de Fórmula 1 participar en el Gran Premio de España hace dos semanas.

El piloto de Aston Martin ha sido autorizado para competir este fin de semana en su Gran Premio de Canadá en casa, pero fue escaso en detalles sobre su lesión. Aston Martin solo ha dicho que Stroll, hijo del propietario del equipo, se sometió a un "procedimiento médico exitoso para resolver los síntomas" y que completó vueltas de prueba en Francia para obtener la autorización para la carrera del domingo en Canadá.

Stroll, de 26 años, no dio más detalles. El equipo había dicho previamente que Stroll había estado experimentando dolor durante seis semanas y los médicos creían que el problema estaba relacionado con un procedimiento médico al que se sometió en 2023 tras un accidente de ciclismo para tratar fracturas en ambas muñecas y un dedo del pie roto.

"Estoy bastante confiado. Debería estar bien", ofreció inicialmente Stroll el jueves en Montreal.

Solo reveló un poco más después de preguntas persistentes.

"Me estuvo molestando durante unas semanas en Imola, Mónaco y luego Barcelona fue realmente brutal durante todo el fin de semana", dijo Stroll. "Me hicieron un procedimiento y conduje esta semana y me sentí bastante bien, así que estoy confiado en que es solo la vieja lesión que tuve hace un par de años. Simplemente comenzó a molestarme de nuevo y sí, lo solucioné".

Cuando se le preguntó qué muñeca fue tratada, Stroll dijo: "Es la derecha", en referencia a la mano que se negó a sacar del bolsillo durante la conferencia de prensa del jueves en Montreal.

Stroll solo ha anotado 14 puntos esta temporada, mientras que su compañero de equipo Fernando Alonso ha luchado para conseguir solo dos puntos, ya que Aston Martin ha sufrido una caída tremenda en el rendimiento.

Stroll también minimizó los informes de que tuvo un colapso en el garaje de Aston Martin tras un mal desempeño en la clasificación del GP de España.

"Estaba frustrado, seguro, frustrado por mis muñecas y las últimas tres carreras desde Imola; estaba inhibiendo mi conducción", dijo Stroll. "Sabía que el domingo iba a ser complicado, probablemente imposible y en ese momento estaba bastante frustrado por eso".

Antes de eso, Stroll dijo que había estado tratando de conducir a pesar del dolor.

"Como atleta, en cualquier deporte, siempre estás tratando de superar el dolor, la incomodidad, tanto como puedas y tratar de obtener un buen resultado", dijo Stroll. "En esa situación, estaba luchando y estaba tratando de superarlo y simplemente no parecía sensato seguir presionando.

Sentí que el daño estaba empeorando y necesitaba hacer algo más serio al respecto.

“No quiero entrar en detalles sobre lo que tuve que hacer y cómo tuve que hacerlo porque es solo mi privacidad médica y me gusta mantener eso confidencial”.

