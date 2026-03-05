Lando Norris, el campeón de la F1, dice que título le generó más ganas de ganar
Por Ian Ransom
MELBOURNE, 5 mar (Reuters) -
Lando Norris dijo el jueves que haber obtenido su primera corona en la Fórmula Uno solo le había hecho tener más ganas de seguir ganando, mientras se prepara para iniciar la defensa de su título en el Gran Premio de Australia.
El piloto de McLaren afirmó que ganar la corona de pilotos no había cambiado su ética de trabajo.
«Probablemente haya entrenado y trabajado más durante la pretemporada que nunca», declaró el británico a periodistas en Albert Park.
«Así que no es cierto que me haya relajado más o haya salido de fiesta más o lo que sea. De hecho, ha sido todo lo contrario. Sigo teniendo las mismas ganas. Creo que, en cierto modo, me ha hecho desearlo aún más, porque tienes esa sensación", agregó. (Reporte de Ian Ransom en Melbourne; editado en español por Javier Leira)