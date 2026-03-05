LA NACION

Lando Norris, el campeón de la F1, dice que título le generó más ganas de ganar

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 5 mar (Reuters) -

Lando Norris ‌dijo el ‌jueves ⁠que haber obtenido su primera corona en la ​Fórmula ⁠Uno solo ⁠le había hecho tener ​más ganas de seguir ganando, mientras ‌se prepara para ​iniciar la ​defensa de su título en el Gran Premio de Australia.

El piloto de McLaren afirmó que ganar ​la corona de pilotos no había cambiado ⁠su ética de trabajo.

«Probablemente haya entrenado ‌y trabajado más durante la pretemporada que nunca», declaró el británico a periodistas en Albert Park.

«Así que no es cierto que ‌me haya relajado más o haya ⁠salido de fiesta más o ‌lo que sea. ⁠De hecho, ha ⁠sido todo lo contrario. Sigo teniendo las mismas ganas. Creo que, en cierto modo, me ‌ha hecho desearlo ​aún más, porque tienes esa sensación", agregó. (Reporte de Ian Ransom en Melbourne; editado ‌en español por Javier Leira)

