Por Alan Baldwin

LONDRES, 26 ene (Reuters) - Lando Norris ha firmado una extensión de contrato con McLaren para alimentar sus ambiciones del ganar el título de la Fórmula Uno y llevar al piloto británico de 24 años a la nueva era de la categoría en 2026.

El acuerdo anunciado el viernes también pone fin a la "temporada tonta" de especulaciones sobre la posibilidad de que Norris cambie a Red Bull como futuro compañero de equipo del tricampeón mundial Max Verstappen.

Al igual que Ferrari el jueves, con el anuncio de la extensión de Charles Leclerc, McLaren no dio los términos del acuerdo, pero dijo que Norris y el australiano Oscar Piastri, de 22 años, seguirán en el equipo "hasta al menos el final de 2026".

El anterior contrato de cuatro años de Norris, acordado en febrero de 2022, se extendía hasta finales de 2025 y el jefe de McLaren, Zak Brown, dijo que el nuevo iba "mucho más allá".

Cuando se le preguntó por qué había ampliado su contrato antes de que comenzara la temporada, Norris dijo a periodistas: "Porque puedo. Estoy en una buena posición, no es algo de lo que quiera preocuparme en los próximos dos años".

Norris debutó con McLaren en 2019 y dijo que quedarse fue una decisión fácil. Aunque aún no ha ganado un gran premio, seguramente sea cuestión de tiempo después de seis segundos puestos y un tercero el año pasado.

"Es un equipo con el que quiero simplemente continuar mi historia en términos de alcanzar mi objetivo de ganar carreras y ganar campeonatos", dijo Norris.

"Formo parte de la familia y disfruto mucho donde estoy. Eso es obviamente una gran parte de ello. No quiero unirme a otro equipo y no disfrutar de nada", agregó. "Quiero estar con un equipo que me encante y con el que disfrute cada momento y ese es McLaren".

McLaren, la segunda escudería más laureada de la F1 después de Ferrari, ganó por última vez un campeonato con Lewis Hamilton en 2008, el primero de los siete que ha logrado el británico, todo un récord. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)