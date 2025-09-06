Lando Norris fue el más rápido en las terceras pruebas del GP de Italia de F1

El británico Lando Norris, con McLaren-Mercedes, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el sábado en el circuito de Monza.

. Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.331

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.352

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.496

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.498

George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.515

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.558

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.598

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.603

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.696

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.720

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.737

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.861

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.907

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:20.034

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.059

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.132

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.209

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.247

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.247

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.304

