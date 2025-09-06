LA NACION

Lando Norris fue el más rápido en las terceras pruebas del GP de Italia de F1

El británico Lando Norris, con McLaren-Mercedes, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de ent

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Lando Norris fue el más rápido en las terceras pruebas del GP de Italia de F1
Lando Norris fue el más rápido en las terceras pruebas del GP de Italia de F1Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

El británico Lando Norris, con McLaren-Mercedes, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el sábado en el circuito de Monza.

. Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.331

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.352

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.496

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.498

George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.515

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.558

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.598

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.603

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.696

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.720

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.737

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.861

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.907

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:20.034

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.059

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.132

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.209

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.247

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.247

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.304

./bds/pc

LA NACION
Más leídas
  1. La durísima sanción disciplinaria para Luis Suárez tras la gresca en la final de la Leagues Cup
    1

    Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders

  2. Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria, y ahora es Australia el candidato fuerte
    2

    Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship

  3. El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos
    3

    El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

  4. Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas, Top 12, Zeballos y la final femenina del US Open
    4

    Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open

Cargando banners ...