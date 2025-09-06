Lando Norris fue el más rápido en las terceras pruebas del GP de Italia de F1
El británico Lando Norris, con McLaren-Mercedes, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de ent
- 1 minuto de lectura'
El británico Lando Norris, con McLaren-Mercedes, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el sábado en el circuito de Monza.
. Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.331
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.352
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.496
Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.498
George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.515
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.558
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.598
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.603
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.696
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.720
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.737
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.861
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.907
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:20.034
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.059
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.132
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.209
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.247
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.247
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.304
./bds/pc
