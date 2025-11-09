Lando Norris (McLaren) gana el GP de Brasil de F1 y se escapa al frente del Mundial

El británico Lando Norris, de McLaren, completó este domingo un impecable fin de semana al ganar el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y abrir brecha como líder del mundial de pilotos pese a una descomunal carrera del tetracampeón neerlandés Max Verstappen.

Norris, de 25 años, cruzó en el primer puesto la meta del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del Mercedes del italiano Kimi Antonelli, segundo, y el Red Bull de Verstappen, tercero después de haber comenzado desde los boxes por cambios en su auto tras una decepcionante clasificación el sábado.

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Norris llega a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo y Verstappen llega a 341.

La siguiente carrera en el calendario de la F1 será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

