Lando Norris, nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, en breve

  1 minuto de lectura
El piloto británico Lando Norris, que se proclamó este domingo en Abu Dabi nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, en breve:

Apellido: Norris

Nombre: Lando

Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1999 (26 años)

Lugar de nacimiento: Bristol (Reino Unido)

Nacionalidad: británica

Altura: 1,70 m

Escudería en 2025: McLaren (motor Mercedes)

Número en carrera: 4

Palmarés en F1:

GP disputados: 152

Escudería: McLaren (desde 2019)

Debut: Australia en 2019 (12º)

Primera victoria: Miami en 2024

Última victoria: Brasil en noviembre de 2025

Victorias: 11

Podios: 44

Pole positions: 16

Puntos sumados en F1: 1.430

Clasificación en el campeonato del mundo de pilotos: 1º (2025), 2º (2024), 6º (2021, 2023), 7º (2022), 9º (2020), 11º (2019)

Surgido del programa de formación de jóvenes pilotos de McLaren, fue piloto de pruebas y luego piloto reserva de la escudería británica en 2017 y 2018

bur-mcd

Cargando banners ...