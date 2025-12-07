Lando Norris, nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, en breve

El piloto británico Lando Norris, que se proclamó este domingo en Abu Dabi nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, en breve:

Apellido: Norris

Nombre: Lando

Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1999 (26 años)

Lugar de nacimiento: Bristol (Reino Unido)

Nacionalidad: británica

Altura: 1,70 m

Escudería en 2025: McLaren (motor Mercedes)

Número en carrera: 4

Palmarés en F1:

GP disputados: 152

Escudería: McLaren (desde 2019)

Debut: Australia en 2019 (12º)

Primera victoria: Miami en 2024

Última victoria: Brasil en noviembre de 2025

Victorias: 11

Podios: 44

Pole positions: 16

Puntos sumados en F1: 1.430

Clasificación en el campeonato del mundo de pilotos: 1º (2025), 2º (2024), 6º (2021, 2023), 7º (2022), 9º (2020), 11º (2019)

Surgido del programa de formación de jóvenes pilotos de McLaren, fue piloto de pruebas y luego piloto reserva de la escudería británica en 2017 y 2018

