Lando Norris vuelve a ser el más rápido en Monza antes de la clasificación

El británico Lando Norris, con McLaren, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el sábado en Monza, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y su compañero australiano Oscar Piatri.

Norris, que necesita sumar puntos en Monza si quiere meterse en la pelea por el Mundial con Piastri, aventajó en poco más de una décima y media a su compañero en McLaren, que lidera el campeonato con 34 puntos de ventaja sobre el británico.

Entre los dos McLaren se coló Leclerc, que da esperanzas a los tifosi de Ferrari de una victoria en casa, que sería la primera en esta temporada, a solo dos centésimas de Norris.

El otro piloto de la Scuderia, Lewis Hamilton, sólo pudo marcar el séptimo mejor crono, quedando por detrás de Max Verstappen (4º), George Russell y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto quedaron fuera del Top 10.

Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.331

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.352

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.496

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.498

George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.515

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.558

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.598

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.603

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.696

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.720

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.737

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.861

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.907

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:20.034

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.059

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.132

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.209

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.247

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.247

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.304

