Lando Norris vuelve a ser el más rápido en Monza antes de la clasificación
El británico Lando Norris, con McLaren, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamient
El británico Lando Norris, con McLaren, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el sábado en Monza, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y su compañero australiano Oscar Piatri.
Norris, que necesita sumar puntos en Monza si quiere meterse en la pelea por el Mundial con Piastri, aventajó en poco más de una décima y media a su compañero en McLaren, que lidera el campeonato con 34 puntos de ventaja sobre el británico.
Entre los dos McLaren se coló Leclerc, que da esperanzas a los tifosi de Ferrari de una victoria en casa, que sería la primera en esta temporada, a solo dos centésimas de Norris.
El otro piloto de la Scuderia, Lewis Hamilton, sólo pudo marcar el séptimo mejor crono, quedando por detrás de Max Verstappen (4º), George Russell y el brasileño Gabriel Bortoleto.
Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto quedaron fuera del Top 10.
Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.331
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.352
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.496
Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.498
George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.515
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.558
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.598
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.603
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.696
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.720
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.737
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.861
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.907
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:20.034
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.059
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.132
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.209
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.247
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.247
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.304
