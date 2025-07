Lane (BCE) avisa de que la incertidumbre trasciende a Trump y apunta a la defensa o la inversión extranjera

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha avisado este miércoles de que la incertidumbre que pesa actualmente sobre el panorama internacional trasciende la guerra comercial abierta por Donald Trump, dado que las barreras no arancelarias o el gasto militar estarían cobrando un mayor protagonismo. "Esta incertidumbre va más allá del surgimiento de nuevos regímenes arancelarios e incluye [...] barreras no arancelarias, una mayor vinculación de las políticas económicas y de defensa, así como posibles cambios en el tratamiento de las carteras de inversores extranjeros y de la inversión extranjera directa", ha explicado durante un discurso en Bruselas. Lane ha defendido que este cambio de paradigma reafirma la necesidad de que el BCE mantenga un enfoque "dependiente de los datos" y "reunión a reunión" a la hora de fijar los tipos de interés. Ante esto, el instituto emisor debería evitar "comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos". "Además de observar cómo se comportan realmente la actividad y la inflación, la dependencia de los datos se extiende también a los datos entrantes sobre la configuración de políticas ajenas al ámbito monetario, ya que las variaciones en política nacional e internacional son muy relevantes para la futura dinámica de la inflación", ha elaborado. El 'guardián del euro' ha recordado que el BCE cuenta con "instrumentos no convencionales" más allá de fijar el precio del dinero, como las operaciones de refinanciación a largo plazo o la compra de activos, en caso de que los tipos efectivos caigan demasiado o de que peligre la transmisión de la política monetaria.

